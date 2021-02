Diligente vai se tornar a maior empresa global de GRC SaaS através da aquisição da Galvanize

NOVA YORK e VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--A Diligent Corporation ("Diligent" ou a "Empresa"), a empresa de governança moderna com uma plataforma utilizada por quase 700.000 diretores e líderes, em 19.000 clientes, anunciou hoje que assinou um acordo para adquirir o software de governança, risco e conformidade (GRC) da Galvanize, líder mundial em SaaS. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A transação da Galvanize segue o plano da Diligent de adquirir a Steele Compliance Solutions, Inc., uma empresa que é líder mundial em software de governança, risco e conformidade (GRC). ("Steele"), líder em ética e conformidade SaaS, que a empresa assinou em fevereiro de 2021. Espera-se que ambas as transações sejam encerradas em março.

Com a aquisição da Galvanize, a Diligent se tornará a maior fornecedora de SaaS GRC. A solução combinada com o enriquecimento da Steele permitirá uma imagem GRC integrada - desde Auditoria, Risco, Segurança da Informação, Ética e Conformidade em toda a organização diretamente ao diretor executivo, diretor financeiro e conselho administrativo. Os clientes se beneficiarão de um poderoso sistema operacional que permite programas de governança em toda a organização, apoiados por um suporte ao cliente de nível de concierge confiável com pontuação de NPS (Net Promoter Score) superior a 50.

Galvanize, a única empresa com amplo reconhecimento "Líder" por parte dos analistas Gartner e Forrester, oferece a única plataforma GRC integrada na nuvem alimentada por automação robótica de dados em segurança, gestão de risco, conformidade e software de auditoria para 6.000 clientes globais em 130 países, incluindo mais da metade das empresas Fortune 1000 e S&P 500. Como provedor de serviços em nuvem autorizado pela FedRAMP, a Galvanize conta com a confiança de mais de 900 agências governamentais em todo o mundo, incluindo a maioria das grandes agências do governo federal dos Estados Unidos, para avançar suas missões de forma transparente e eficiente.

A Diligent planeja melhorar sua moderna plataforma de governança com as 11 soluções integradas de risco e conformidade da Galvanize, trazendo novos insights para suas principais soluções de governança operacional e de aplicação de liderança. A High Bond, principal plataforma da Galvanize baseada na nuvem, agrega as questões de risco e conformidade à estratégia de nível superior em toda a organização, com painéis em tempo real de métricas comerciais integrais para a C-Suite e o conselho administrativo.

“Estamos na cúspide de uma nova era. Os executivos e seus conselhos administrativos estão navegando por incríveis desafios e oportunidades em todos as partes interessadas. Mais do que nunca, eles precisam de uma visão integrada de dados e informações, bem como de visibilidade clara e confiança para a tomada de decisões, para maximizar efetivamente o desempenho e mitigar riscos", disse Brian Stafford, diretor executivo da Diligent. "Os dados de risco e conformidade se encontram tradicionalmente em sistemas distintos nas funções de auditoria, conformidade e risco e tornam difícil e trabalhoso combiná-los em uma única visão para o diretor financeiro, diretor executivo e conselho administrativo. Junto com Galvanize e Steele, estamos entusiasmados em promover um impacto ainda maior para nossos clientes através de uma plataforma GRC completamente integrada para que possam administrar organizações mais eficazes, equitativas, sustentáveis e bem-sucedidas”.

Laurie Schultz, presidente diretor executivo da Galvanize, disse: "Esta transação avança rapidamente nossa visão como o sistema operacional de organizações conscientes e promove nossa missão de tornar a GRC a plataforma empresarial de missão crítica atual. A união de forças com a Diligent, líder indiscutível do mercado no espaço de governança, representa uma redefinição imediata, material e significativa do mercado de GRC de US$ 41 bilhões. Com a presença da Diligent em milhares de salas de reunião em todo o mundo, nossa oferta combinada garante que todos os níveis de uma organização terão a informação em tempo real que necessitam para gerenciar riscos e otimizar o desempenho”.

Credit Suisse atuou como assessor financeiro exclusivo, e Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como assessor jurídico da Diligent. Para Galvanize, a Evercore atuou como assessor financeiro, e Fasken Martineau DuMoulin LLP atuou como assessor jurídico.

Sobre a Diligent Corporation

A Diligent fortalece a governança moderna, permitindo aos líderes transformacionais ajudar suas organizações a fazer a coisa certa. Nossa plataforma de governança oferece aos líderes novas formas de transformar digitalmente suas práticas de governança, desde o aumento da eficácia da diretoria e dos executivos até a gestão proativa de riscos e práticas de conformidade, passando pela integração em tempo real de dados da indústria e da empresa, como pontuação de risco cibernético e composição da diretoria. A Diligent capacita líderes e equipes a permanecerem conectados, informados e à frente do que está por vir para que possam administrar organizações mais bem sucedidas, equitativas e sustentáveis – e criar mudanças positivas no mundo.

Atualmente, quase 700.000 líderes de governança de mais de 19.000 organizações e 90 países dependem da moderna plataforma de governança da Diligent. Com mais de 1.000 funcionários em todo o mundo, que prestam serviços aos setores público e privado, estamos ajudando as organizações a digitalizar suas práticas de governança e a transformar uma governança eficaz em uma vantagem competitiva de e longo prazo. Saiba mais em Diligent.com.

Sobre a Galvanize

A Galvanize é o principal fornecedor de software premiado de segurança baseada em nuvem, gestão de risco, conformidade e auditoria para algumas das maiores organizações do mundo. A plataforma integrada HighBond proporciona visibilidade do risco, facilita a demonstração de conformidade e ajuda o crescimento dos programas de auditoria, risco e conformidade sem incorrer em custos extras. Mais de 6.000 organizações em 130 países confiam na HighBond para cumprir seus objetivos, incluindo mais da metade das empresas Fortune 1000 e S&P 500, centenas de bancos, fabricantes, organizações de saúde e governamentais. Seja gerenciando ameaças, avaliando riscos, medindo controles, monitorando conformidade ou expandindo a cobertura de garantia, HighBond automatiza tarefas manuais, mistura dados de toda a organização e os transmite em painéis e relatórios fáceis de compartilhar. Saiba mais em WeGalvanize.com.

Sobre a Steele Compliance Solutions, Inc.

Steele é a líder global em Gestão de Ética e Conformidade. Nos associamos com as maiores e mais respeitadas empresas do mundo para fornecer produtos e serviços de conformidade que ajudam as organizações a adotar uma cultura de conformidade enquanto protegem sua marca. Saiba mais em SteeleGlobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.