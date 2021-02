NEW YORK e VANCOUVER, Columbia Britannica--(BUSINESS WIRE)--Diligent Corporation ("Diligent" o la "Società"), moderna azienda di governance con una piattaforma utilizzata da quasi 700.000 amministratori e dirigenti aziendali nell'ambito di 19.000 clienti, ha annunciato in data odierna di aver siglato l'accordo di acquisizione di Galvanize, leader mondiale del software SaaS per governance, gestione rischio e conformità (GRC). Non sono stati resi noti i termini finanziari dell'operazione. L'operazione Galvanize si aggiunge all'acquisizione in programma di Steele Compliance Solutions, Inc. da parte di Diligent.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.