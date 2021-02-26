安華聯網與Cornet Solutions簽訂日本經銷合約

台灣新北市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--物聯網資安合規解決方案領導廠商安華聯網科技，已經與Cornet Solutions簽訂日本經銷合約，Cornet成為安華聯網在日本地區的經銷商，經銷產品包括HERCULES SecFlow產品資安管理系統，以及SecDevice弱點檢測自動化工具。Cornet位於日本東京，藉由擴大在地銷售和工業物聯網安全應用，強化安華聯網對終端使用者的支持。

安華聯網總經理洪光鈞表示：「安華聯網期望透過AI資安合規自動化，打造安全無虞的網路環境，協助製造商或品牌解決資安問題。Cornet在日本的事業版圖，將使我們超越客戶的期待。」Cornet Solutions業務經理Shuji Saito表示：「隨著安華聯網產品納入我們的產品組合，我們將在工業物聯網安全領域，提供更具價值的解決方案。」

HERCULES SecFlow產品資安管理系統，能從產品需求定義到設計、開發、測試的所有產品開發階段，提供合適的資安解決方案，為客戶實現安全、快速的軟體開發流程。HERCULES SecDevice是一款針對連網產品設計的弱點檢測自動化工具，可以快速找出產品資安弱點；並且已在美國、日本和台灣取得專利，並獲得多項國際級資安大獎，包括「Info Security Products Guide 2020 Global Excellence Awards金獎」、「Cybersecurity Excellence Awards 2020金獎」、「InfoSec Awards Winners 2020」和「IT World Awards 2020 Grand」。為強化在日本的業務發展，安華聯網於2020年在東京設立了ONWARD SECURITY JAPAN K.K.。

關於安華聯網

安華聯網科技(Onward Security)是連網產品資安合規解決方案的國際領導廠商，成立於2014年，除具備國際級的實驗室外，更自主開發自動化AI資安評估產品，擁有多國專利與國際獎項，可提供政府單位、IoT/IIoT設備商、金融、醫療等產業客戶取得資安認證，並發掘潛在的資安威脅與弱點，保障重要資訊或產品安全，符合資安法規及產業標準的要求。如需瞭解更多資訊，請造訪本公司網站：https://www.onwardsecurity.com

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