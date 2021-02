OAG e IATA rafforzano la partnership sui dati per contrastare la volatilità del mercato e degli orari

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--OAG, fornitore leader mondiale di dati e approfondimenti sui viaggi ha concluso una partnership con International Air Transport Association (IATA), al fine di fornire dati di programmazione e di riferimento attraverso la sua nuova piattaforma su cloud. Tramite la partnership rafforzata tra i due leader dell'aviazione, OAG fornirà tra l'altro a IATA una versione personalizzata del suo strumento Analyzer, leader di mercato, che verrà offerto in futuro in pacchetto con Airport IS e altri strumenti già esistenti.

Costruita sulla piattaforma cloud Snowflake, la fornitura di dati di riferimento e di orari fornisce ai clienti la versione più ricca e recente di dati sugli orari disponibile sul mercato.

" L'impatto continuo del COVID-19 sulla volatilità del traffico ha reso fondamentale alimentare i nostri prodotti con i dati più aggiornati disponibili", ha detto Charles de Gheldere, direttore di Aviation Data alla IATA. " La nostra partnership rafforzata con OAG fornisce ai nostri clienti aeroportuali dati recenti e precisi, nonché una piattaforma su cloud altamente innovativa, moderna e flessibile. Le offerte combinate di IATA e OAG permettono agli aeroporti di operare in modo più intelligente ed efficiente in uno dei periodi più imprevedibili della vita del nostro settore".

Phil Callow, CEO, OAG ha aggiunto: " La nostra tecnologia di alta qualità, flessibile e creativa ci permette di adattarci alla continua volatilità del mercato consegnando la versione ottimale dei nostri dati direttamente nelle mani dei nostri clienti. La nostra partnership più rafforzata con IATA e l'investimento nella nostra nuova piattaforma cloud sono gli ultimi passi del nostro itinerario di potenziamento del settore con i dati e la tecnologia migliori di categoria".

La partnership pluriennale è diventata ufficiale a partire dal 1° gennaio 2021 e segna l'inizio di un rapporto di sviluppo con le due organizzazioni.

Per saperne di più su come OAG sta utilizzando le ultime tecnologie per alimentare il mondo dei viaggi, fare clic qui.

Informazioni su OAG

OAG è un fornitore di dati di viaggio leader a livello mondiale, che, dal 1929, alimenta la crescita e l'innovazione dell'ecosistema dei viaggi aerei.

Con sede nel Regno Unito, OAG è attiva a livello mondiale negli Stati Uniti e a Singapore, in Giappone, Lituania e Cina.

Per maggiori informazioni, visitare: www.oag.com e seguiteci su Twitter @OAG Aviation.

