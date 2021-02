Ecoppia consolida presenza in Medio Oriente con primo progetto in Egitto

La soluzione leggera di Ecoppia T4, progettata specificatamente per gli inseguitori monoasse. Completamente autonoma, non richiede acqua ed è indipendente dal punto di vista energetico (foto: Business Wire)

La soluzione leggera di Ecoppia T4, progettata specificatamente per gli inseguitori monoasse. Completamente autonoma, non richiede acqua ed è indipendente dal punto di vista energetico (foto: Business Wire)

TEL AVIV, Israele--(BUSINESS WIRE)--Ecoppia (TASE:ECPA), azienda pioniera e leader mondiale nelle soluzioni robotiche per panelli solari fotovoltaici, ha annunciato in data odierna un nuovo progetto in uno dei più vasti parchi solari al mondo, ubicato a BenBan, in Egitto.

Il parco fotovoltaico di BenBan nei pressi della cittadina di Aswan, nella regione meridionale dell'Egitto, ha una capacità totale di 1.650 MWp, corrispondente a una produzione annua di circa 3,8 TW, e si estende per quasi 40 km. La struttura, che beneficia di livelli di radiazione molto elevati, risente tuttavia di problemi significativi creati dalle sabbie desertiche e dalla sporcizia, che rendono necessaria una pulizia frequente per garantire una produzione ottimale e stabile.

Le soluzioni robotiche di Ecoppia si sono rivelate estremamente efficaci, consentendo la pulizia di quasi 10 milioni di panelli solari ogni notte in condizioni climatiche difficili, con circa 2.500MW di installato totale.

I robot non si sono dimostrati solamente, ma anche completamente sicuri e affidabili per tutti i tipi di moduli, compresi i bifacciali e vetro-vetro.

Le soluzioni robotiche uniche di Ecoppia sono completamente autonome, non richiedono acqua e sono indipendenti dal punto di vista energetico, consentendo alle centrali di beneficiare di prestazioni massime tutto l'anno, con una contemporanea riduzione dei costi di esercizio e manutenzione, nonché del LCOE complessivo.

Il progetto a BenBan si avvarrà della soluzione leggera di Ecoppia T4, progettata specificatamente per gli inseguitori monoassiali.

Si tratta dell'ennesima conferma della fiducia riposta in Ecoppia da parte di un'azienda multinazionale leader nella produzione di energia elettrica, sulla scia di contratti di lungo periodo già attivati con leader di mercato quali Engie, EDF, First Solar, Fortum, ReNew Power, Azure Power e altri ancora.

"Siamo entusiasti di partecipare alla rivoluzione della sostenibilità in Medio Oriente", ha dichiarato Jean Scemama, amministratore delegato di Ecoppia. "In qualità di leader nelle soluzioni di pulizia automatizzate per i pannelli solari, l'ingresso in un nuovo paese rappresenta una tappa importante per la crescita dell'azienda, in particolare considerato che si tratta di una delle centrali fotovoltaiche più importanti e di maggiore estensione al mondo", ha aggiunto.

"La nostra esperienza ineguagliata in Medio Oriente, regione in cui siamo attivi dall'inizio del 2014, ci consente di offrire valore significativo per questo tipo di progetti, con un numero crescente di aziende nel settore della produzione energetica che scelgono di spostarsi verso la piena automazione delle attività di gestione e manutenzione", ha concluso.

Informazioni su Ecoppia

Con contratti firmati per oltre 16GW, Ecoppia (TASE: ECPA) è un'azienda pioniera, leader mondiale nelle soluzioni robotiche per i pannelli solari fotovoltaici. I sistemi robotici autonomi, senza acqua e cloud-based di Ecoppia rimuovono la polvere dai pannelli solari quotidianamente grazie a tecnologia sofisticata e capacità avanzate di Business Intelligence. Controllata e gestita a distanza, la piattaforma di Ecoppia consente alle centrali solari di mantenere la prestazione di picco con costi e intervento umano minimi. Gli algoritmi esclusivi e le soluzioni robotiche di Ecoppia rendono le attività di gestione e manutenzione quotidiane nelle centrali solari più sicure, efficienti e affidabili. Ecoppia, società quotata e supportata da prestigiosi fondi di investimento internazionali, collabora con le maggiori aziende di produzione energetica al mondo, pulendo milioni di pannelli solari ogni giorno. Per maggiori informazioni visitare www.ecoppia.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.