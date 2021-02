Ecoppia versterkt zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten met eerste project in Egypte

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Ecoppia (TASE:ECPA), de pionier en wereldleider in robotoplossingen voor fotovoltaïsche zonne-energie, kondigde vandaag een nieuw project aan in een van 's werelds grootste zonneparken in BenBan, Egypte.

Het BenBan-zonnepark, gelegen nabij de zuidelijke Egyptische stad Aswan, heeft een totale capaciteit van 1.650 MWp, wat overeenkomt met een jaarlijkse productie van ongeveer 3,8 TW, en is verspreid over bijna 40 km. De faciliteit geniet niet alleen van zeer hoge stralingssnelheden, maar lijdt ook onder grote vervuiling en woestijnzand, waardoor regelmatige reiniging nodig is om een stabiele en optimale productie te garanderen.

De robotoplossingen van Ecoppia zijn buitengewoon effectief gebleken: elke nacht worden bijna 10 miljoen zonnepanelen gereinigd in barre klimatologische omstandigheden, verspreid over ruwweg 2.500 MW aan installaties wereldwijd.

De robots zijn niet alleen effectief, ze zijn ook volledig veilig en betrouwbaar gebleken op alle moduletypes, inclusief glas op glas en bifaciaal.

De unieke robotoplossingen van Ecoppia zijn volledig autonoom, watervrij en energieonafhankelijk, waardoor site-eigenaren het hele jaar door kunnen genieten van de voordelen van topprestaties, terwijl ze hun O&M-kosten en in het algemeen hun LCOE verlagen.

Dit project in BenBan zal de lichtgewicht Ecoppia T4-oplossing bevatten, speciaal ontworpen voor Single Axis-trackers.

Dit is opnieuw een blijk van vertrouwen in Ecoppia door een leidende multinationale energieonderneming, volgend op de reeds bestaande langetermijnverbintenissen met marktleiders zoals Engie, EDF, First Solar, Fortum, ReNew Power, Azure Power en anderen.

"We zijn verheugd om deel te nemen aan de duurzaamheidsrevolutie in het Midden-Oosten," aldus Jean Scemama, CEO van Ecoppia. "Als leiders op het gebied van robotreinigingsoplossingen voor zonne-energie, is het betreden van een nieuw land een geweldige mijlpaal in de groei van het bedrijf, vooral wanneer het project zich in een van de grootste en belangrijkste zonneparken ter wereld bevindt," voegde hij eraan toe.

"Onze ongeëvenaarde ervaring in de regio - we zijn sinds begin 2014 actief in het Midden-Oosten - stelt ons in staat om grote waarde te leveren aan dergelijke projecten, aangezien we steeds meer energiebedrijven zien evolueren naar volledige automatisering van hun O&M-activiteiten," besloot hij.

Over Ecoppia

Met meer dan 16 GW aan ondertekende overeenkomsten is Ecoppia (TASE: ECPA) een pionier en wereldleider in robotoplossingen voor fotovoltaïsche zonne-energie. De cloudgebaseerde, watervrije, autonome robotsystemen van Ecoppia verwijderen dagelijks stof van zonnepanelen met behulp van geavanceerde technologie en geavanceerde Business Intelligence-mogelijkheden. Het Ecoppia-platform wordt op afstand beheerd en gecontroleerd en stelt zonnesites in staat om topprestaties te behouden met minimale kosten en menselijke tussenkomst. De gepatenteerde algoritmen en robotoplossingen van Ecoppia maken de dagelijkse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op zonne-energiesites veiliger, efficiënter en betrouwbaarder. Ecoppia is een beursgenoteerd bedrijf dat wordt ondersteund door vooraanstaande internationale investeringsfondsen en werkt samen met de grootste energiebedrijven over de hele wereld, waarbij dagelijks miljoenen zonnepanelen worden schoongemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ecoppia.com

