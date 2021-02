Ecoppia renforce sa présence au Moyen-Orient avec un premier projet en Égypte

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Ecoppia (TASE:ECPA), le pionnier et le chef de file mondial des solutions robotiques pour l'industrie solaire photovoltaïque, annonce aujourd'hui un nouveau projet dans un des plus grands parcs solaires à BenBan, Égypte.

Le parc solaire de BenBan, situé près de la ville d'Aswan, dans le sud du pays, a une capacité totale de 1 650 MWp correspondant à une production annuelle d'environ 3,8 TW, et s'étend sur près de 40 km. Après avoir reçu des taux de rayonnement très élevés, le site souffre également d'encrassement majeur et des sables du désert, nécessitant des nettoyages fréquents pour garantir une production optimale.

Les solutions robotiques d'Ecoppia s'avèrent redoutablement efficaces pour assurer le nettoyage de près de 10 millions de panneaux solaires (soit 2 500MW) dans le monde entier, chaque nuit et dans des conditions climatiques hostiles.

Non seulement efficaces, les robots ont également prouvés être entièrement sûrs et fiables sur tous les types de modules, y compris le bifacial en verre sur verre.

Les solutions robotiques uniques d'Ecoppia sont totalement autonomes, sans eau et énergétiquement indépendantes, permettant ainsi aux propriétaires des sites de récolter les fruits d'une performance optimale toute l'année, tout en réduisant leurs frais d'entretien, leurs dépenses générales et leurs coûts énergétiques moyens.

Ce projet à BenBan bénéficiera de la solution légère Ecoppia T4, conçue spécialement pour les traqueurs Single Axis.

Il s'agit là d'un nouveau vote de confiance en Ecoppia de la part d'une société énergétique multinationale, après avoir déjà reçu des engagements à long terme de leaders du marché tels qu'Engie, EDF, First Solar, Fortum, ReNew Power, Azure Power et d'autres encore.

"Nous sommes ravis de prendre part à la révolution du développement durable au Moyen-Orient", déclare Jean Scemama, PDG d'Ecoppia. "En tant que leader des solutions de nettoyage robotisé pour l'industrie de l'énergie solaire, l'arrivée dans un nouveau pays est un cap majeur dans la croissance de notre entreprise, en particulier lorsque le site est un des plus importants parcs solaires au monde."

"Notre expérience sans précédent dans la région, avec une présence au Moyen-Orient depuis le début 2014, nous permet de créer une grande valeur pour ce type de projets, à l'heure où nous voyons de plus en plus de compagnies énergétiques se tourner vers une automatisation complète de leurs activités d'entretien", conclut-il.

À propos d'Ecoppia

Avec plus de 16GW de projets sécurisés, Ecoppia (TASE: ECPA) est un pionnier et un leader mondial des solutions robotiques pour le solaire photovoltaïque. Les systèmes robotiques autonomes, sans eau et basés sur le cloud d'Ecoppia éliminent quotidiennement la poussière des panneaux solaires en s'appuyant sur des technologies sophistiquées et des capacités avancées de veille commerciale. Gérée et contrôlée à distance, la plateforme Ecoppia permet aux sites solaires de maintenir des performances de pointe avec un minimum de coûts et d'intervention humaine. Les algorithmes et les solutions robotiques brevetés d'Ecoppia rendent l'exploitation et l'entretien quotidiens des sites solaires plus sûrs, plus efficaces et plus fiables. Société anonyme et soutenue par des fonds d'investissement internationaux de premiers rangs, Ecoppia travaille avec les plus grandes entreprises énergétiques du monde, nettoyant des millions de panneaux solaires chaque jour. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ecoppia.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.