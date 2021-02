Partners Life choisit la plateforme FINEOS pour la gestion de ses réclamations d'assurance

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), le fournisseur leader sur le marché des systèmes de base collectifs et individuels pour l’assurance vie, l’assurance accident et l’assurance maladie, a annoncé aujourd’hui que Partners Life a, suite à une évaluation complète du marché des vendeurs de systèmes de gestion des sinistres, choisi la plateforme FINEOS pour la gestion de ses demandes de règlement d'assurance vie et de frais médicaux.

Le partenariat entre Partners Life et FINEOS induira des changements axés sur le remplacement des systèmes et processus existants pour les demandes d'indemnité par une proposition de valeur différenciée. Cela procurera d'importants avantages opérationnels comme des processus de travail efficaces, intégrés et automatisés et une gestion précise des demandes couvrant les produits d’assurance vie, d'invalidité totale et permanente, pour les traumatismes, de protection des revenus et d'assurance médicale.

Commentant le choix de son entreprise, Tracey Lonergan, la responsable sinistres de Partners Life a déclaré : « Le service des sinistres est au cœur de l’activité de Partners Life, donc lorsque nous avons recherché un fournisseur crédible, il était important que ce fournisseur ait la capacité, l’expérience et l’infrastructure nécessaires pour fournir et soutenir un système de gestion des sinistres qui s’intégrerait dans l’écosystème de Partners Life. Il était également important pour nous que le fournisseur sélectionné affiche un bilan robuste de mises en œuvre réussies et offre un solide support pour son système de gestion des sinistres dans le secteur de l’assurance vie et de l’assurance maladie en Nouvelle-Zélande et en Australie. FINEOS a répondu à ces exigences. Notre collaboration initiale a été extrêmement positive et nous nous attendons à ce que le projet fournisse des résultats de grande qualité. »

Commentant la transaction, Michael Kelly, le PDG de FINEOS a ajouté : « Nous sommes ravis que Partners Life ait choisi de s’associer avec FINEOS et d’adopter la plateforme FINEOS pour gérer ses demandes de règlement d'assurance vie et de frais médicaux. La plateforme FINEOS comprend un pack préconfiguré, éprouvé sur le marché, pour la région connu sous le nom de LISA (Life Insurance Solutions Australasia). Il s’agit d’un projet enthousiasmant pour nous en Nouvelle-Zélande et nous nous réjouissons à l’idée d’une mise en œuvre rapide et souple du système pour profiter des avantages d’une utilisation de FINEOS le plus tôt possible, offrant ainsi un service de haut niveau à ses clients et conseillers financiers indépendants dans toute la Nouvelle-Zélande.

La plateforme FINEOS fournit une solution SaaS de base complète, de bout en bout, pour le marché mondial de l’assurance vie, de l’assurance accident et de l’assurance maladie. Un élément clé de la solution, ce sont les riches fonctionnalités qui sous-tendent FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage et FINEOS Insight, un ensemble commun de fonctionnalités incluant une gestion des flux de travaux, un moteur de règles, la gestion des clients, des outils de configuration nécessitant pas ou peu de programmation, une connexion API standardisée et l’environnement Cloud basé sur AWS. »

A propos de FINEOS Corporation Limited

FINEOS est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de base pour l’assurance vie, l’assurance accident et l’assurance maladie dans le monde, avec 7 des 10 plus grandes compagnies d'assurance vie et maladie collectives aux États-Unis ainsi que 6 des plus grandes compagnies d'assurance vie en Australie. FINEOS s’appuie sur ses employés et ses bureaux répartis dans le monde entier pour continuer d’évoluer rapidement et servir des assureurs progressistes et innovants en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

La plateforme FINEOS fournit aux clients une administration de base complète de l’assurance de bout en bout. Elle inclut la gamme de produits de base FINEOS AdminSuite ainsi que des produits complémentaires, FINEOS Engage pour promouvoir l'engagement numérique et FINEOS Insight pour l'analyse et le reporting.

Pour plus d'informations, visitez www.FINEOS.com.

A propos de Partners Life

Partners Life est fière d’être une société exploitée depuis la Nouvelle-Zélande. Comme de nombreuses sociétés néo-zélandaises, elle a eu des débuts modestes en tant que petite start-up en 2011. Depuis, elle est devenue un leader reconnu dans le secteur de l’assurance vie et de l’assurance maladie. Son ascension rapide jusqu’au sommet n’a été rendue possible que grâce à de solides partenariats qu’elle a mis en place au fil du temps avec ses clients et avec des conseillers financiers indépendants à travers le pays. C’est pourquoi elle a été baptisée Partners Life.

Elle met l’accent sur la protection des familles et des entreprises néo-zélandaises. Les individus ont besoin d’une assurance lorsque leur vie est affectée de manière négative par une mauvaise santé ou un décès. Cela peut être un moment incroyablement stressant pour eux et pour leur famille. En travaillant avec des conseillers financiers indépendants, ses clients peuvent être assurés qu’ils disposent d’une assurance adaptée à leurs besoins. Cela leur donne les meilleures chances de voir leurs demandes de remboursement payées rapidement et sans tracas. Ses produits d’assurance incluent l’assurance vie, la protection des revenus, l'assurance médicale, l’assurance invalidité, la couverture des traumatismes et la protection contre le risque commercial.

L’entreprise est un leader dans son secteur et bénéficie de la confiance des néo-zélandais. Cliquez ici pour en savoir plus sur la solvabilité et la solidité financière de Partners Life.

Pour plus d'informations, visitez https://www.partnerslife.co.nz/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.