AIX-EN-PROVENCE, Frankrijk & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Parijs: VMX), de leider in het aandrijven van de moderne verbonden wereld met mensgerichte beveiliging, heeft vandaag aangekondigd dat Seglan, een bestaande klant van Verimatrix Code Protection en toonaangevende leverancier van veilige betalingsoplossingen, onlangs de Verimatrix Mobile Payments-technologie heeft gekozen om wereldwijde banken en verwerkers met tijdvertrouwde beveiliging.

Seglan ontwikkelde eerder hun eigen Software Developer Kit (SDK) voor mobiele betalingen voor implementatie in haar klantenbestand. Het is nu bezig met de implementatie van Verimatrix ‘SDK voor mobiele betalingen die bestaande certificeringen biedt voor het stroomlijnen van Seglan’s go-to-market-mogelijkheden, gericht op enkele van de grootste financiële instellingen in Europa en Zuid-Amerika. De Verimatrix-beveiligingstool zal blijven worden gebruikt voor Seglan’s 3DSecure SDK’s (inclusief certificering), terwijl het er ook naar streeft hun klanten een volledige HCE- en 3DSecure-oplossing te bieden, allemaal op één server.

