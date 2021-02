AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Verimatrix, (Parigi:VMX), il leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Seglan, un suo cliente attuale che ne utilizza la soluzione Code Protection, e società di prestigio nello sviluppo di soluzioni per pagamenti sicuri, recentemente ha scelto la tecnologia Verimatrix Mobile Payments per offrire a processori e banche di livello internazionale funzioni di sicurezza comprovate nel tempo.

Seglan ha già sviluppato un proprio kit per sviluppatori di software (SDK, Software Developer Kit) per pagamenti mobili utilizzabile dai suoi clienti. Ora sta implementando l’SDK per pagamenti mobili di Verimatrix, che offre certificazioni esistenti per l’ottimizzazione delle funzionalità go-to-market di Seglan presso alcuni dei più grandi istituti finanziari in Europa e in Sud America.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.