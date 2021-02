Partners Life sceglie la piattaforma FINEOS per la gestione dei sinistri

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), la società leader nel settore dei sistemi essenziali, sia individuali che di gruppo, per le assicurazioni sanitarie, contro gli infortuni e sulla vita, oggi ha annunciato che Partners Life, in seguito a una valutazione completa delle società che offrono sistemi di gestione dei sinistri, ha scelto la piattaforma FINEOS per la gestione delle richieste di liquidazione di sinistri medici e vita.

La partnership stretta da Partners Life e FINEOS comporterà modifiche focalizzate sulla sostituzione degli attuali processi e sistemi relativi alle richieste di liquidazione di sinistri con una proposta di valore differenziata. Ne conseguiranno vantaggi operativi chiave – processi relativi al flusso di lavoro efficienti, integrati e automatizzati, e gestione accurata dei sinistri relativi a polizze vita, disabilità permanente totale, traumi, protezione del reddito e prodotti medici.

Tracey Lonergan, Chief Claims Officer presso Partners Life, ha spiegato così la scelta: “La gestione dei sinistri è una parte fondamentale dell’attività di Partners Life e quindi al momento di cercare un partner credibile è stato importante che l’azienda prescelta avesse sia le capacità, l’esperienza e l’infrastruttura necessarie per consegnare e supportare un sistema di gestione sinistri in grado di integrarsi nell’ecosistema di Partners Life, sia una lunga storia di implementazioni riuscite e un forte appoggio del sistema offerto nei rami vita e salute in Nuova Zelanda e in Australia. FINEOS rispondeva a questi requisiti. La nostra collaborazione iniziale è stata estremamente positiva e prevediamo che il progetto comporterà risultati eccellenti”.

Commentando sull’accordo, Michael Kelly, Ceo di FINEOS, ha aggiunto: “Siamo molto lieti che Partners Life abbia scelto FINEOS e deciso di adottarne la piattaforma di gestioni sinistri relativi a polizze vita e mediche. La piattaforma FINEOS include un modulo preconfigurato, collaudato sul mercato, per la regione LISA (Life Insurance Solutions Australasia). Si tratta di un progetto molto interessante per noi in Nuova Zelanda e ci aspettiamo un’implementazione del sistema veloce e senza ostacoli inattesi, che consenta al nostro partner di utilizzare la piattaforma nei tempi più brevi possibili e offrire così un servizio di alto livello ai suoi clienti e consulenti finanziari indipendenti in questo paese.

La piattaforma FINEOS rappresenta una soluzione essenziale SaaS completa per le società di assicurazione internazionali nei rami salute, incidenti e vita. La sua caratteristica fondamentale è costituita dall’ampia gamma di funzionalità integrate e condivise in FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage e FINEOS Insight – flusso di lavoro, motore delle regole, gestione clienti, strumenti di configurazione senza codice/a basso contenuto di codice, una connessione API standardizzata e l’ambiente cloud che utilizza la tecnologia AWS”.

Informazioni su FINEOS Corporation Limited

FINEOS è leader nella fornitura di sistemi fondamentali per le compagnie di assicurazione vita, infortuni e salute a livello mondiale, con 7 delle 10 società più importanti nel ramo vita e salute negli Stati Uniti e con 6 dei principali operatori nel segmento assicurazioni vita in Australia. Forte di collaboratori e uffici in tutto il mondo, FINEOS continua a crescere rapidamente e lavora con avanzati assicuratori innovativi in Nord America, in Europa e nella regione dell’Asia-Pacifico.

La piattaforma FINEOS offre ai clienti funzioni complete di gestione delle polizze e include la suite di prodotti essenziali FINEOS AdminSuite oltre a vari prodotti aggiuntivi – FINEOS Engage a supporto dei sistemi digitali e FINEOS Insight per l’analisi e la reportistica.

Per ulteriori informazioni visitare www.FINEOS.com.

Informazioni su Partners Life

Partners Life è una società neozelandese che come molte imprese di questo stato insulare ha iniziato a operare come una start-up, nel 2011. Da allora, è diventata un leader nei rami vita e salute. La sua rapida ascesa al top è stata possibile solo grazie alle solide partnership costruite nel corso del tempo con i clienti e con consulenti finanziari indipendenti operanti in tutto il paese. Questo ne spiega il nome – Partners Life, ossia Partner per la vita.

Si impegna soprattutto nel proteggere le famiglie e le aziende neozelandesi. Le persone hanno bisogno di un’assicurazione quando le loro vite subiscono l’impatto negativo di malattie o decessi, attraversando un periodo di enorme stress che coinvolge anche le loro famiglie. Rivolgendosi a consulenti finanziari indipendenti, i clienti possono essere sicuri di sottoscrivere un’assicurazione rispondente alle loro esigenze e di avere pertanto la migliore probabilità possibile che il sinistro sia liquidato velocemente e senza problemi. I prodotti assicurativi offerti sono molteplici – assicurazione sulla vita, protezione del reddito, assicurazione medica, per disabilità o traumi, e protezione dei rischi aziendali.

È una società di prestigio nel settore e in cui i neozelandesi hanno fiducia. Invitiamo a scoprire la solidità finanziaria e la solvibilità di Partners Life.

Per ulteriori informazioni visitare https://www.partnerslife.co.nz/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.