Partners Life kiest voor het FINEOS-platform voor claims

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), de marktleidende leverancier van groeps- en individuele kernsystemen voor levens-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, heeft vandaag aangekondigd dat Partners Life, na een uitgebreide marktevaluatie van Claims Management System-leveranciers, het FINEOS-platform heeft geselecteerd voor levensverzekeringen en medische claims.

Het partnerschap tussen Partners Life en FINEOS zal veranderingen teweegbrengen die gericht zijn op het vervangen van bestaande claimsystemen en -processen door een gedifferentieerde waardepropositie. Dit zal belangrijke operationele voordelen opleveren, zoals efficiënte, geïntegreerde en geautomatiseerde workflowprocessen en nauwkeurige claims met betrekking tot levensverzekeringen, TPD, traumadekking, inkomensbescherming en medische producten.

Tracey Lonergan, Chief Claims Officer van Partners Life, zei over de selectie: “Claimservice vormt de kern van het bedrijf van Partners Life. Toen we dus op zoek waren naar een betrouwbare leverancier, was het belangrijk dat de leverancier de capaciteit, ervaring en infrastructuur had om een claimbeheersysteem te leveren en te ondersteunen dat zou worden geïntegreerd in het ecosysteem van Partners Life. Ook belangrijk voor ons was dat de geselecteerde leverancier kan bogen op een sterke staat van dienst van succesvolle implementaties en sterke ondersteuning van het Claims Management System binnen de Nieuw-Zeelandse en Australische levens- en ziektekostenverzekeringssector. FINEOS voldeed aan deze vereisten. Onze eerste samenwerking is buitengewoon positief geweest, en we verwachten dat het project resultaten van hoge kwaliteit zal opleveren.”

In een reactie op de deal voegde Michael Kelly, CEO van FINEOS, toe: “We zijn verheugd dat Partners Life heeft gekozen om samen te werken met FINEOS en het FINEOS-platform voor levensverzekeringen en medische claims in gebruik te nemen. Het FINEOS-platform omvat een in de markt getest, vooraf geconfigureerd pakket voor de regio die bekend staat als LISA (Life Insurance Solutions Australasia). Dit is een opwindend project voor ons in Nieuw-Zeeland en we kijken uit naar een snelle en soepele systeemimplementatie om de voordelen van het gebruik van FINEOS zo vroeg mogelijk waar te maken, waardoor we onze klanten en onafhankelijke financiële adviseurs in heel Nieuw-Zeeland een service van hoog niveau kunnen bieden.

Het FINEOS-platform biedt een uitgebreide SaaS end-to-end-kernoplossing voor de wereldwijde levens-, ongevallen- en gezondheidsmarkt. De sleutel tot de oplossing is de rijke functionaliteit die ten grondslag ligt aan FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage en FINEOS Insight, een gemeenschappelijke reeks mogelijkheden, waaronder workflow, regels-engine, klantenbeheer, configuratietools zonder code / lage code, een gestandaardiseerde API-verbinding en de cloudomgeving mogelijk gemaakt door AWS."

Over FINEOS Corporation Limited

FINEOS is een toonaangevende leverancier van kernsystemen voor levens-, ongevallen- en ziektekostenverzekeraars wereldwijd met 7 van de 10 grootste collectieve levensdragers en zorgverleners in de VS, evenals 6 van de 10 grootste levensverzekeraars in Australië. Met medewerkers en kantoren over de hele wereld blijft FINEOS snel groeien en werkt het samen met innovatieve vooruitstrevende verzekeraars in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.

Het FINEOS-platform biedt klanten een volledige end-to-end kernverzekeringsadministratie en omvat de FINEOS AdminSuite-kernproductsuite en add-onproducten, FINEOS Engage voor de ondersteuning van digitale betrokkenheid en FINEOS Insight voor analyse en rapportage.

Ga voor meer informatie naar www.FINEOS.com.

Over Partners Life

Partners Life is er trots op een bedrijf te zijn dat gerund wordt vanuit Nieuw-Zeeland. Zoals veel Kiwi-bedrijven, begonnen ze in 2011 met een bescheiden start als een kleine start-up. Sindsdien zijn ze uitgegroeid tot een erkende marktleider op het gebied van levens- en ziektekostenverzekeringen. Hun snelle stijging naar de top is alleen mogelijk gemaakt door de sterke partnerschappen die ze in de loop van de tijd hebben opgebouwd met hun klanten en met onafhankelijke financiële adviseurs in het hele land. Daarom heten ze Partners Life.

Hun focus ligt op het beschermen van Kiwi-families en -bedrijven. Mensen hebben een verzekering nodig als hun leven negatief wordt beïnvloed door een slechte gezondheid of overlijden. Dit kan een ongelooflijk stressvolle tijd zijn voor hen en hun gezin. Door samen te werken met onafhankelijke financiële adviseurs, kunnen hun klanten erop vertrouwen dat ze beschikken over een op hen afgestemde verzekering. Dit geeft hen de allerbeste kans om hun claims snel en zonder gedoe betaald te krijgen. Hun verzekeringsproducten omvatten levensverzekeringen, inkomensbescherming, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, traumadekking en bescherming tegen bedrijfsrisico's.

Ze zijn een marktleider die het vertrouwen heeft van de Kiwi's. Lees meer over de solvabiliteit en financiële kracht van Partners Life.

Ga voor meer informatie naar https://www.partnerslife.co.nz/.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.