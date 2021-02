Partners Life wählt die FINEOS Platform für Schadensfallbearbeitung

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--FINEOS Corporation (ASX:FCL), der marktführende Anbieter von Gruppen- und Einzel-Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen, gab heute bekannt, dass Partners Life, nach einer umfassenden Marktbewertung von Anbietern von Schadensverwaltungssystemen, sich für die FINEOS Platform für Lebens- und Krankenversicherungsansprüche entschieden hat.

Die Partnerschaft zwischen Partners Life und FINEOS wird Veränderungen herbeiführen, die schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet sind, bestehende Schadensbearbeitungssysteme und -verfahren durch ein differenziertes Wertangebot zu ersetzen. Daraus gehen entscheidende operative Vorteile hervor, wie etwa effiziente, integrierte und automatisierte Arbeitsabläufe und akkurate Schadensfallbearbeitung in den Bereichen Leben, Berufsunfähigkeit, Trauma, Einkommen und medizinische Produkte.

Tracey Lonergan, Chief Claims Officer bei Partners Life, äußerte sich über die Entscheidung wie folgt: „Die Schadensfallbearbeitung bildet den Kern des Geschäfts von Partners Life. Bei der Suche nach einem glaubwürdigen Anbieter war es deshalb wichtig, dass dieser die Kompetenz, Erfahrung und Infrastruktur hat, um ein Schadensverwaltungssystem bereitzustellen, das sich in das System von Partners Life integrieren lässt. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass der gewählte Anbieter eine starke Bilanz erfolgreicher Implementationen sowie eine solide Akzeptanz seines Schadensverwaltungssystems in der neuseeländischen und australischen Lebens- und Krankenversicherungsindustrie vorweisen kann. FINEOS erfüllte diese Anforderungen. Unsere anfängliche Zusammenarbeit war sehr positiv und wir sind zuversichtlich, dass das Projekt zu hochwertigen Ergebnissen führen wird.“

In einem Kommentar zu dem Abschluss fügte der CEO von FINEOS, Michael Kelly, hinzu: „Wir sind hocherfreut, dass sich Partners Life für die Partnerschaft mit FINEOS entschieden hat und die FINEOS Platform für Lebens- und Krankenversicherungsansprüche einsetzen wird. Die FINEOS Platform umfasst ein markterprobtes, vorkonfiguriertes Paket für die Region, das unter der Bezeichnung LISA (Life Insurance Solutions Australasia) bekannt ist. Dies ist ein spannendes Projekt für uns in Neuseeland. Wir freuen uns auf eine schnelle und reibungslose Systemimplementierung, damit die mit FINEOS verbundenen Vorteile so früh wie möglich genutzt und Kunden sowie unabhängigen Finanzberatern in ganz Neuseeland ein hochklassiger Service bereitgestellt werden kann.

Die FINEOS Platform bietet eine umfassende durchgängige SaaS-Lösung für den weltweiten Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsmarkt. Der Schlüssel zu dieser Lösung sind die reichhaltige Funktionalität, die der FINEOS AdminSuite, FINEOS Engage und FINEOS Insight zugrunde liegt, einheitliche Funktionen wie Workflow, Regelmodul, Kundenverwaltung, No-Code/Low-Code-Konfigurationstools, ein standardisierter API-Anschluss und die durch AWS unterstützte Cloud-Umgebung.“

Über FINEOS Corporation Limited

FINEOS ist ein führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall- und Krankenversicherer weltweit; zu seinen Kunden zählen sieben der zehn größten Träger von Gruppen-Lebens- und -Krankenversicherungen in den USA sowie sechs der größten Lebensversicherungsträger in Australien. Mit Mitarbeitern und Niederlassungen auf der ganzen Welt wächst FINEOS weiterhin schnell und arbeitet mit innovativen, fortschrittlichen Versicherungsträgern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zusammen.

Die FINEOS Platform bietet Kunden durchgängige Kernverwaltungsfunktionen und umfasst die Kernprodukt-Suite FINEOS AdminSuite sowie Zusatzprodukte, FINEOS Engage zur Unterstützung des digitalen Engagements und FINEOS Insight für Analysen und Berichte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.FINEOS.com.

Über Partners Life

Partners Life ist ein neuseeländisch geführtes Unternehmen. Wie viele neuseeländischen Unternehmen begann alles mit einem kleinen Start-up im Jahr 2011. Seither ist das Unternehmen zu einem anerkannten Branchenführer im Bereich Lebens- und Krankenversicherung geworden. Der rasante Aufstieg zur Spitze war nur durch die starken Partnerschaften möglich, die das Unternehmen im Verlauf der Zeit mit seinen Kunden und unabhängigen Finanzberatern im ganzen Land aufbaute. Deshalb heißt die Firma Partners Life.

Im Zentrum des Geschäfts steht der Schutz neuseeländischer Familien und Unternehmen. Menschen brauchen Versicherungen, wenn ihr Leben durch schlechte Gesundheit oder Tod beeinträchtigt wird. Das kann für die Betroffenen und deren Familien eine sehr stressvolle Zeit sein. Durch die Zusammenarbeit mit unabhängigen Finanzberatern können Kunden darauf vertrauen, dass ihre Versicherung auf sie zugeschnitten ist. So können sie zuversichtlich sein, dass ihre Schadensfälle schnell und problemlos bezahlt werden. Zu den Versicherungsprodukten des Unternehmens gehören Lebensversicherung, Einkommensabsicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Traumaschutz und Geschäftsrisikoabsicherung.

Das Unternehmen ist ein Branchenführer, dem Neuseeländer vertrauen. Erfahren Sie mehr über die Bonität und Kapitalkraft von Partners Life.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.partnerslife.co.nz/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.