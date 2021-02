Physicians’ Education Resource® ospita la 38ª edizione annuale del convegno Miami Breast Cancer Conference® in un formato virtuale, interattivo e ampliato

Join us at the 38th Annual Miami Breast Cancer Conference® | March 4-7, 2021 (Video: Business Wire)

CRANBURY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Risorsa imprescindibile e ineguagliata per la formazione medica continua (CME, continuing medical education), Physicians’ Education Resource®, LLC, (PER®) da quasi quattro decenni si impegna per migliorare le cure offerte ai pazienti con tumore del seno offrendo formazione ai team responsabili delle terapie. Un impegno che va oltre la professionalità, improntato anche a un approccio fortemente personale. L’edizione di quest’anno dell’importantissimo convegno CME, diretto sin dagli inizi all’insegna di valori della famiglia, continua a incorporare tale spirito nel 2021 in un formato virtuale.

