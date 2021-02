Physicians’ Education Resource® organise la 38e Miami Breast Cancer Conference® annuelle sous forme de réunion virtuelle élargie et interactive

Join us at the 38th Annual Miami Breast Cancer Conference® | March 4-7, 2021 (Video: Business Wire)

CRANBURY, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--En tant que principale ressource de référence dans le domaine de la formation médicale continue (CME ou continuing medical education), Physicians’ Education Resource® LLC (PER®) s'engage depuis près de quarante ans à améliorer les soins aux patients atteints de cancer du sein en formant les équipes de soins. Cet engagement est plus que professionnel, il est aussi profondément personnel. La célèbre conférence annuelle de formation médicale continue est une affaire de famille depuis le début et cet esprit animera également l'édition virtuelle 2021.

Se déroulant habituellement sous forme de grand événement en présentiel, la 38e Miami Breast Cancer Conference® annuelle s'est métamorphosée en expérience virtuelle et interactive diffusée en direct et exploitant les nouvelles technologies de rencontres en ligne. Cette année, la conférence dépassera le seul cadre de Miami et offrira un accès direct en ligne à l'expérience de formation aux professionnels des soins de santé.

La Miami Breast Cancer Conference® est une réunion annuelle multidisciplinaire, chargée d'histoire et organisée par la même famille depuis 37 ans. Au carrefour de la longue tradition de la conférence, de l'esprit familial des Hennessy et de l'engagement faisant partie de l'ADN de MJH Life Sciences™, la maison-mère de PER®, la conférence 2021 continuera de se focaliser sur l'optimisation des soins apportés aux patients atteints de cancer du sein. La conférence annuelle est devenue un événement phare faisant office de ressource de référence et permettant aux professionnels des soins de santé de s'informer des avancées les plus importantes quant au traitement du cancer du sein et aux implications directes de ces progrès sur les soins cliniques.

« Lors de la 38e édition, et ce, que vous y assistiez pour la première ou la 31e fois, PER® vous accueillera en tant que membre à part entière de la famille de la Miami Breast Cancer Conference® », a déclaré Phil Talamo, professionnel de la santé agréé et président de PER®. « Notre communauté est composée de nombreux oncologues, chirurgiens, pathologistes, infirmiers et autres professionnels dévoués qui s'engagent à perfectionner la prise en charge des patients. Nous savons qu'il faudra plus qu'une équipe pour vaincre le cancer du sein, il faudra une famille. Lors de la conférence 2021, nous nous réunirons virtuellement avec l'objectif commun de dynamiser la prise en charge contemporaine des patients à l'aide de stratégies dont vous entendrez parler le vendredi et que vous pourrez mettre en pratique le lundi suivant. »

La 38e édition de la Miami Breast Cancer Conference® annuelle perpétuera cette tradition tout en ayant davantage recours aux technologies virtuelles novatrices afin de proposer le solide programme de formation et les présentations de très haut niveau qui font sa réputation. La nouveauté de 2021 est que PER® a élargi son programme de l'après-midi à l'ensemble des professionnels des soins de santé, avec des séminaires supplémentaires dans les domaines de la pathologie, de la radio-oncologie et des soins infirmiers oncologiques. Une session internationale sera également proposée pour répondre aux besoins des apprenants internationaux qui nous suivront selon les fuseaux horaires européens, ce qui permettra d'accroître l'impact de la conférence et d'accueillir des membres importants de l'équipe de soin au sein de la famille de la Miami Breast Cancer Conference, afin d'être unis dans notre approche de l'amélioration des soins aux patients atteints de cancer du sein.

Par ailleurs, le programme virtuel élargi de l'édition 2021 comportera des panels de classe mondiale regroupant des experts en tumeurs, des rencontres avec des experts multidisciplinaires, des discussions de cas, des présentations d'affiches, une vidéothèque chirurgicale, des échanges Medical Crossfire® animés, etc. Les nouvelles cibles thérapeutiques, les problèmes contemporains de gestion, les soins oncologiques à l'ère de la COVID-19, l'application pratique de la génomique, la médecine de précision, etc. figurent parmi les nombreux sujets pratiques et cliniques à l'ordre du jour.

À propos de Physicians’ Education Resource® (PER®)

Depuis 1995, PER® se mobilise pour faire progresser les soins oncologiques par la formation des professionnels et fait désormais avancer les stratégies de traitement et de soins aux patients atteints de nombreux troubles et maladies chroniques. En 2016, PER® a créé un programme de formation médicale continue (CME ou continuing medical education) en endocrinologie et dans le domaine cardiovasculaire. Bien que ses activités dépassent désormais le cadre de l'oncologie, PER® est le principal fournisseur de matériel de CME imprimé, en ligne et en direct en oncologie et en hématologie. Ce matériel de grande qualité et fondé sur des données probantes fait intervenir d'éminents experts qui se concentrent sur l'application d'avancées engendrant des changements de pratiques. PER® est agréée par l'Accreditation Council for Continuing Medical Education (Conseil d'accréditation de la formation médicale continue) et par le California Board of Registered Nursing (Conseil des infirmiers agréés de Californie). PER® est une marque de MJH Life Sciences™, la plus grande société privée, indépendante et multiservice de médias médicaux en Amérique du Nord, dédiée à la diffusion sur divers canaux d'informations fiables relatives aux soins de santé.

