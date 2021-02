KYIV, Ucraina--(BUSINESS WIRE)--Enamine Ltd. un fornitore di servizi di scoperta di nuovi farmaci che si avvale delle collezioni di elementi fondamentali, frammenti e composti di screening ha annunciato oggi di aver esteso la sua collaborazione di lunga data con Addex Therapeutics Ltd (SIX: ADXN e Nasdaq: ADXN), società farmaceutica di fase clinica specializzata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci modulatori allosterici. Enamine mette a disposizione di Addex la sua capacità integrata in ambito di chimica farmaceutica, farmacologia e ADME/PK (Assorbimento, Distribuzione, Metabolismo, Escrezione/Farmacocinetica) per sostenere in modo efficiente i programmi di scoperta di farmaci a piccole molecole per il SNC di Addex.

La collaborazione si svolgerà secondo un modello Full Time Equivalent (FTE), servendo in maniera ottimale i vari programmi di ricerca, con Addex Therapeutics proprietaria di tutti i conseguenti diritti di proprietà intellettuale.

