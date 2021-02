Smiths Detection équipe la Phoenix Suns Arena de systèmes d’inspection à rayons X

EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, un leader mondial des technologies de détection des menaces et des contrôles de sécurité, a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat de fourniture de 26 systèmes d’inspection à rayons X pour la Phoenix Suns Arena. Ces systèmes d’inspection serviront à contrôler les livraisons et les effets personnels de toutes les personnes qui entrent dans la salle.

D’une superficie d’environ 93 000 m2, la Phoenix Suns Arena est une salle omnisports et de spectacles pouvant accueillir 18 000 spectateurs. En plus d’être le domicile des Phoenix Suns, du Phoenix Mercury et des Arizona Rattlers, la salle accueille des centaines d’événements chaque année. L’installation de systèmes de contrôle à rayons X renforce les protocoles de sécurité de la salle et améliore la protection des participants contre les menaces potentielles telles que les armes et les explosifs. Les appareils serviront également à intercepter d’autres articles interdits, comme l’alcool et les stupéfiants, avant qu’ils ne soient introduits dans la salle.

Non seulement l’inspection par rayons X renforce la sécurité de la salle, mais le contrôle des effets personnels et des livraisons sera plus sûr et plus efficace. Cette technologie réduit le nombre de contrôles manuels, ce qui signifie que les spectateurs peuvent entrer plus rapidement dans la salle. Le logiciel de contrôle de prochaine génération iCMORE, qui combine la détection automatique des armes et l’apprentissage-machine, sera également utilisé pour aider les opérateurs à effectuer des contrôles rapides et efficaces.

Shan Hood, président de Smiths Detection Inc., a déclaré: «Smiths Detection s’est donné pour mission de rendre le monde plus sûr. Nous améliorons sans relâche les technologies les plus avancées pour pouvoir fournir à nos clients les solutions les plus innovantes pour relever leurs défis sécuritaires exceptionnels. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec les Phoenix Suns et les autres grandes équipes sportives qui utilisent la salle, car ces sportifs professionnels en font un lieu encore plus sûr pour tous.»

En 2020, la NBA a donné des instructions selon lesquelles tous les effets personnels introduits dans une salle doivent être contrôlés au moyen d’une technologie d’inspection à rayons X.

###

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection, division de Smiths Group, est un leader mondial de l'identification des menaces et des technologies de contrôle dans les secteurs de l’aviation, des ports et des frontières, de la défense et de la sécurité urbaine. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 ans en première ligne nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société des menaces et du passage illégal d’explosifs, des armes prohibées, de la contrebande, des substances chimiques toxiques et des stupéfiants.

Notre objectif est simple : offrir la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement dont dépend le monde.

Pour plus d’informations visiter le site http://www.smithsdetection.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.