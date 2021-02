OAG en IATA versterken datapartnerschap om markt- en planningsvolatiliteit te bestrijden

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--OAG, 's werelds toonaangevende leverancier van reisgegevens en -inzichten, is een partnerschap aangegaan met de International Air Transport Association (IATA) om plannings- en referentiegegevens te leveren via haar nieuwe cloudplatform. Als onderdeel van het versterkte partnerschap tussen de twee luchtvaartleiders zal OAG IATA ook voorzien van een aangepaste versie van haar toonaangevende Analyzer-tool die in de toekomst zal worden aangeboden als onderdeel van een bundel in aanvulling op Airport IS en andere bestaande tools.

Gebouwd op het Snowflake-cloudplatform, biedt de levering van referentie- en planningsgegevens klanten de rijkste en meest recente versie van planningsgegevens die op de markt beschikbaar is.

" De voortdurende impact van COVID-19 op de volatiliteit van het verkeer heeft het van cruciaal belang gemaakt om onze producten te versterken met de meest actuele beschikbare gegevens," aldus Charles de Gheldere, Director Aviation Data bij IATA. “ Onze versterkte samenwerking met OAG voorziet onze luchthavenklanten van nieuwe en nauwkeurige gegevens en een zeer innovatief, modern en flexibel cloudgebaseerd platform. De gecombineerde IATA- en OAG-aanbiedingen stellen luchthavens in staat intelligenter en efficiënter te opereren terwijl ze navigeren in een van de meest onvoorspelbare periodes in het bestaan van onze branche."

Phil Callow, CEO, OAG, voegde toe: “ Onze hoogwaardige, flexibele en creatieve technologie stelt ons in staat om ons aan te passen aan de voortdurende marktvolatiliteit door de optimale versie van onze gegevens rechtstreeks aan onze klanten te leveren. Onze diepere samenwerking met IATA en investering in ons nieuwe cloudplatform zijn de laatste stappen in ons voortdurende traject om de industrie te voorzien van de beste data en technologie."

De meerjarige samenwerking trad officieel in werking op 1 januari 2021 en markeert het begin van een evoluerende relatie met de twee organisaties.

Voor meer informatie over hoe OAG de nieuwste technologie gebruikt om de wereld van reizen te stimuleren, klik hier.

Over OAG

OAG is een toonaangevende wereldwijde leverancier van reisgegevens die sinds 1929 de groei en innovatie van het ecosysteem voor vliegreizen stimuleert.

OAG heeft haar hoofdvestiging in het Verenigd Koninkrijk en heeft wereldwijde activiteiten in de VS, Singapore, Japan, Litouwen en China.

Ga voor meer informatie naar www.oag.com en volg ons op Twitter @OAG Aviation.

