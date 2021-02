L'OAG et l'IATA renforcent leur partenariat de données pour lutter contre la volatilité du marché et des horaires

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--L'OAG, le premier fournisseur mondial de données et d'informations sur les voyages a conclu un partenariat avec l'International Air Transport Association (IATA), afin de fournir des données horaires et référentielles par le biais de sa nouvelle plateforme nuagique. Dans le cadre de ce partenariat renforcé entre les deux leaders de l'aviation, l'OAG fournira également à l'IATA une version personnalisée de son outil Analyzer, leader sur le marché, qui sera proposée dans le cadre d'une offre groupée aux côtés d'Airport IS et d'autres outils mis en place à l'avenir.

Fondée sur la plateforme nuagique Snowflake, la fourniture de données référentielles et horaires offre aux clients la version la plus riche et la plus récente des données horaires disponibles sur le marché.

« L'impact continu de la COVID-19 sur la volatilité du trafic a rendu essentiel la promotion de nos produits dotés des données disponibles les plus récentes », a déclaré Charles de Gheldere, directeur des données aéronautiques de l'IATA. « Notre partenariat renforcé avec l'OAG fournit à nos clients des aéroports des données actualisées et précises ainsi qu'une plateforme nuagique très innovante, moderne et flexible. Les offres combinées de l'IATA et de l'OAG permettent aux aéroports de fonctionner de manière plus intelligente et plus efficace alors que nous traversons l'une des périodes les plus incertaines depuis la naissance de notre industrie ».

Phil Callow, CEO de l'OAG, a ajouté : « Notre technologie haut de gamme, flexible et créative, nous permet de nous adapter à la volatilité constante du marché en fournissant directement à nos clients la version optimale de nos données. Notre partenariat renforcé avec l'IATA et l'investissement dans notre nouvelle plateforme de cloud computing sont les dernières étapes de notre parcours continu visant à doter l'industrie de meilleures données et de meilleures technologies ».

Le partenariat pluriannuel est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2021 et marque le début d'un développement relationnel entre les deux organisations.

