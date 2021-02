EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, azienda leader mondiale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e di screening per la sicurezza, oggi annuncia di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di 26 sistemi di ispezione a raggi X destinati alla Phoenix Suns Arena. Queste soluzioni saranno utilizzate per il controllo delle consegne e degli effetti personali di tutti coloro che accedono all'arena.

Con una superficie di un milione di piedi quadri e una capacità di oltre 18.000 posti a sedere, la Phoenix Suns Arena è una struttura dedicata allo sport professionale e all'intrattenimento che ospita le partite di Phoenix Suns, Phoenix Mercury e Arizona Rattlers, oltre che centinaia di eventi ogni anno.

