Enamine prolonge sa collaboration avec une importante société de biotechnologie suisse

KIEV, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--Enamine Ltd., un fournisseur de services pour la découverte de médicaments s’appuyant sur les plus vastes collections de blocs de construction, de fragments et de composés de criblage au monde, a annoncé aujourd'hui la prolongation de sa collaboration en matière de recherche avec Addex Therapeutics Ltd (SIX : ADXN et Nasdaq : ADXN), une société pharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments à base de modulateurs allostériques. Enamine fournit ses services intégrés à Addex dans les domaines de la chimie médicale, de la pharmacologie et de l’ADME/PK (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion/Pharmacocinétique) afin de soutenir efficacement les programmes de découverte de médicaments à petites molécules destinés au traitement des maladies du SNC d'Addex.

La collaboration est établie en équivalent temps plein (ETP) et répond de manière optimale aux besoins des divers programmes de recherche. Addex Therapeutics posséde les droits de propriété intellectuelle en découlant.

« Au cours des nombreuses années de collaboration, nous avons pu constater le développement des technologies habilitantes d'Enamine dans des domaines tels que la synthèse parallèle, l'analyse, l'ADME et les techniques biophysiques de criblage », a commenté Jean-Philippe Rocher, co-directeur de la découverte et membre de la direction générale d’Addex Therapeutics. « Nous avons été tout spécialement impressionnés par l’attention particulière qu’Enamine porte aux exigences de nos programmes ainsi qu’à leur engagement envers le service à la clientèle. L’accès immédiat à un vaste espace chimique ainsi que la grande boîte à outils synthétique d’Enamine, génèrent un impact positif nous permettant de faire progresser nos activités de recherche principales. »

Michael Bossert, responsable des alliances stratégiques chez Enamine, a ajouté : « Malgré la tourmente qui a touché le monde l'année dernière, Enamine a su s’adapter aux défis et réaliser ainsi une année de plus, un chiffre d’affaires record. Notre innovation continue dans le domaine de la chimie et notre stock unique de plus de 225 000 blocs de construction mis à la disposition de nos chimistes profitent à nos clients et facilitent leur découverte des futurs médicaments. » Il a poursuivi : « Nous nous réjouissons de prolonger notre collaboration avec Addex Therapeutics et nous avançons en 2021 avec beaucoup d'enthousiasme. »

À propos d'Enamine Ltd. www.enamine.net

Fondée à Kiev en 1991, Enamine est un concepteur de premier plan mondial et le plus grand producteur de blocs de construction (plus de 225 000), de fragments (plus de 172 000) et de bibliothèques de criblage (plus de 2,5 millions de composés). Enamine offre une expertise dans les domaines de la synthèse organique, de la synthèse de bibliothèque et de la chimie médicale avancées. En 2011, Enamine a créé une unité de services précliniques sous la marque « Bienta » englobant l’ADME, des études PK in vivo et le criblage à haut débit, permettant depuis à l'entreprise d’entreprendre des programmes de recherche entièrement intégrés ou à la carte.

À propos d'Addex Therapeutics https://www.addextherapeutics.com

Addex Therapeutics est une société pharmaceutique au stade clinique qui axe ses actions sur le développement et la commercialisation d'une classe émergente de nouveaux médicaments à petites molécules administrés par voie orale connus sous le nom de modulateurs allostériques et destinés au traitement des troubles neurologiques. Les modulateurs allostériques présentent divers avantages par rapport aux molécules traditionnelles et peuvent optimiser l’approche thérapeutique des petites molécules orthostériques classiques ou des médicaments biologiques. La plateforme de découverte de médicaments modulateurs allostériques d'Addex cible les récepteurs et autres protéines considérés comme essentiels en matière d’intervention thérapeutique. Addex est cotée au NASDAQ et se négocie sous le mnémo « ADXN ».

