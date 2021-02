Avivagen confía en Meyenberg International Group para dirigir sus actividades de expansión en América Central y del Sur

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Avivagen Inc. (TSXV:VIV, OTCQB:VIVXF) («Avivagen»), empresa de ciencias biológicas dedicada a desarrollar y comercializar productos para el ganado, los animales de compañía y aplicaciones humanas que mejoran la absorción de los alimentos, refuerzan de forma segura la función inmunitaria y apoyan la salud y el rendimiento general, se complace en anunciar que ha elegido a Meyenberg International Group para liderar las actividades de expansión en regiones clave de América Central y del Sur. Meyenberg, que se ha convertido en un actor fundamental para el reciente éxito de Avivagen en México, comenzará a supervisar el proceso de búsqueda de registros para OxC-beta™ Livestock en Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay.

«En los últimos 18 meses, Meyenberg International Group ha sido fundamental tanto para la aprobación como para la rápida adopción de OxC-beta™ Livestock en México», comenta Kym Anthony, director ejecutivo de Avivagen, Inc. «Nos alegra enormemente que el fundador, Alejandro Meyenberg, y su equipo logren mayores éxitos en otras importantes regiones ganaderas de América Central y del Sur».

El consumo anual combinado de alimentos para el ganado en Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay fue de aproximadamente 40 millones de toneladas en 2020, al mismo nivel de los 38 millones de toneladas que se consumen en México cada añoi.

Meyenberg International Group

Con una cartera de clientes en toda América del Norte y su merecida reputación por facilitar el rápido crecimiento de los clientes que se expanden a LATAM, la experiencia de Meyenberg en México ha permitido a Avivagen consolidar y hacer crecer rápidamente las ventas en el país desde agosto de 2019, fecha en que obtuvo la aprobación reglamentaria.

Meyenberg se ha convertido en un actor clave a la hora de establecer relaciones con clientes estratégicos en México, como Industrias Melder, que aumentó rápidamente sus pedidos de los 50 kg iniciales a 10 toneladas en un período de seis meses, y Transformadora Agrícola, que realizó un pedido de seis toneladas en enero de 2021. La relación estratégica con Meyenberg también permitió a Avivagen sumarse a la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos Para Consumo Animal. S.C (ANFACA) y la Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C. (AMEPA) en México, dos de las asociaciones de producción de piensos y lácteos más importantes e influyentes del país.

Acerca de Avivagen

Avivagen es una empresa de ciencias biológicas dedicada a desarrollar y comercializar productos para ganado, animales de compañía y aplicaciones humanas. Gracias a una faceta poco explorada de la actividad del betacaroteno, se ha abierto una vía para reforzar de manera segura y económica la función inmunitaria y, de este modo, promover la salud general y el rendimiento en los animales. Avivagen es una empresa pública que cotiza en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo VIV y en la OTCQB Exchange de Estados Unidos con el símbolo VIVXF. Tiene su sede central en Ottawa, Canadá, con sede en las instalaciones asociadas del Consejo Nacional de Investigación de Canadá y en Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo. Para obtener más información, visite www.avivagen.com. El contenido de esta página web no se incorpora de forma expresa como referencia a este comunicado de prensa.

Acerca de la tecnología OxC-beta™ y OxC-beta™ Livestock

La tecnología OxC-beta™ de Avivagen es el resultado de los descubrimientos de Avivagen sobre el betacaroteno y otros carotenoides, compuestos que aportan a algunas frutas y verduras sus colores brillantes. A través del refuerzo de la función inmunitaria, la tecnología proporciona un medio no antibiótico para promover la salud y el crecimiento. OxC-beta™ Livestock es un producto patentado que ha demostrado ser una alternativa eficaz y económica a los antibióticos que se agregan normalmente a los alimentos para el ganado. En este momento el producto está disponible comercialmente en Australia, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Malasia, México, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán.

El producto OxC-beta™ de Avivagen es seguro, efectivo y podría cumplir con el mandato global de eliminar todos los antibióticos en la alimentación como promotores del crecimiento. Numerosos ensayos internacionales en ganado con aves de corral, ganado lechero y cerdos que utilizaron OxC-beta™ Livestock han demostrado que el producto funciona tan bien y, a veces, en algunos aspectos, mejor que los antibióticos en la alimentación.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye algunas declaraciones prospectivas que se basan en las expectativas actuales de la gerencia. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres relacionados con el negocio de Avivagen Inc. y el entorno en el que opera. Cualquier declaración contenida en este documento que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse prospectiva, incluidas aquellas identificadas por los términos «apuntar», «anticipar», «parecer», «creer», «considerar», «podría», «estimar», «esperar», «si», «pretender», «meta», «esperanza», «probable», «puede», «planificar», «posiblemente», «potencialmente», «perseguir», «debería», «será», «sería» y expresiones similares. Las declaraciones contenidas el presente y referidas a los planes de Avivagen para solicitar el registro, así como sus expectativas en cuanto al crecimiento y el éxito del negocio en nuevas jurisdicciones, la distribución y la aceptación continuas de la tecnología de Avivagen, el crecimiento previsto de la demanda de los productos de Avivagen, la fecha prevista de cumplimiento de los pedidos descritos, la posibilidad de que OxC-beta™ Livestock sustituya a los antibióticos en los alimentos para ganado, así como que cubra una necesidad crítica de apoyo a la salud en determinadas aplicaciones ganaderas en las que los antibióticos están excluidos y el tamaño de las oportunidades de mercado son todas ellas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos reales difieran sustancialmente de las expectativas actuales. Por ejemplo, los esfuerzos y la expansión descritos pueden no dar lugar a nuevos pedidos de los productos de Avivagen, la demanda de los productos de Avivagen puede no seguir creciendo y podría disminuir, los productos de Avivagen pueden no obtener la aceptación del mercado o la aprobación reglamentaria en nuevas jurisdicciones o para nuevas aplicaciones, incluidas las aplicaciones humanas, y pueden no ser ampliamente aceptados como reemplazo de los antibióticos en los alimentos para el ganado, el acceso a nuevos mercados puede no producirse en el plazo o de la manera esperada por Avivagen, el calendario de cumplimiento de los pedidos puede retrasarse más allá de las expectativas actuales por una serie de razones que trasladarían el cumplimiento y el reconocimiento de los ingresos a un trimestre futuro y las oportunidades de mercado pueden no ser tan grandes como Avivagen prevé, en cada caso debido a muchos factores, muchos de los cuales están fuera del control de Avivagen. Se remite a los lectores a los factores de riesgo asociados con el negocio de Avivagen establecidos en la discusión y análisis de la administración más reciente de Avivagen sobre la situación financiera disponible en www.SEDAR.com. Salvo que lo exija la ley, Avivagen no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas o de actualizar las razones por las que los resultados reales podrían diferir de los reflejados en las declaraciones prospectivas.

