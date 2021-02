KIEV, Oekraïne--(BUSINESS WIRE)--Enamine Ltd., een leverancier van diensten voor het ontdekken van geneesmiddelen die beschikt over 's werelds grootste collecties bouwstenen, fragmenten en screeningsverbindingen, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn langdurige onderzoekssamenwerking met Addex Therapeutics Ltd (SIX : ADXN en Nasdaq: ADXN), een farmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat gespecialiseerd is in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen op basis van allosterische modulatie. Enamine voorziet Addex van zijn geïntegreerde capaciteit in medicinale chemie, farmacologie en ADME/PK (absorptie, distributie, metabolisme, excretie/ farmacokinetiek) om Addex 'kleinmoleculaire CNS-geneesmiddelen ontdekkingsprogramma's efficiënt te ondersteunen.

