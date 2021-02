KIEV, Ucrania--(BUSINESS WIRE)--Enamine Ltd., proveedor de servicios de descubrimiento de medicamentos que cuenta con las mayores colecciones del mundo de componentes básicos, fragmentos y compuestos de cribado, ha anunciado hoy que ha ampliado su arraigada colaboración de investigación con Addex Therapeutics Ltd (SIX: ADXN y Nasdaq: ADXN), empresa farmacéutica en fase clínica especializada en el descubrimiento y desarrollo de fármacos basados en la modulación alostérica. Enamine va a proporcionar a Addex su capacidad integrada en química medicinal, farmacología y ADME/PK (absorción, distribución, metabolismo, excreción/farmacocinética, por sus siglas en inglés) para apoyar eficazmente los programas de descubrimiento de medicamentos de moléculas pequeñas para el sistema nervioso central (SNC) de Addex.

