PMC Group International 宣佈收購Copperhead Chemical Company

紐澤西州月桂山市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--PMC Group Companies旗下獨立分支機構PMC Group International, Inc.宣佈從多位前所有者手中收購Cobra Investments Management Inc.及其兩家子公司——Copperhead Chemical Company Inc. (“Copperhead”)和Copperhead Investments Inc.，自2021年2月5日起生效。Copperhead是這三家被收購實體的製造業務單位，位於賓夕法尼亞州塔莫奎的一處占地875英畝、擁有53棟建築物的設施。

70多年來，Copperhead一直都是美國食品暨藥物管理局(FDA)核准的心血管治療藥物硝酸甘油在美國的唯一製造商，同時也是藥物劑型訂製生產商。它還是國防產業高能化學產品（炸藥和推進燃料）以及新型防腐劑和抗菌劑的主要生產商。Copperhead的產品銷往全世界。

PMC Group International總裁Raj Chakrabarti博士表示：「對Copperhead及其相關公司的收購提升了我們對藥品市場的滲透能力。」Chakrabarti博士指出，「此次新收購將與本公司的其他製藥服務和製造公司完美契合並帶來綜效——尤其是法國的PMC Isochem公司，該公司擁有三處設施，涵蓋賦形劑和原料藥的製造以及蛋白工程、藥物開發和藥物發現服務；以及印度海德拉巴的PMC YM-Pharma公司，該公司致力於提供製程開發和先進藥物中間體製造服務。」Raj Chakrabarti博士還表示，Copperhead還將與PMC Ouvrie產生進一步的製造和行銷綜效，後者是消泡劑、表面活性劑以及食品和其他工業應用領域保護膠體的一流供應商。他進一步補充道，「在收購Copperhead之後，PMC Group International如今將有能力在三大洲提供橫跨藥物開發和製造所有階段的端到端醫藥委託開發與生產代工(CDMO)服務。」

關於PMC Group Companies：

PMC Group總部位於美國，是以成長為導向的多元化全球性化工及製藥公司，致力於為每一種需求提供創新解決方案，涵蓋範圍廣泛的終端市場，包括塑膠、消費品、電子產品、塗料、包裝、礦業、個人護理、食品、汽車和藥品。透過創新，公司立足於永續成長模式，同時積極促進社會公益。PMC透過全球性的製造、創新和行銷平臺運作，在美洲、歐洲和亞洲擁有設施。欲瞭解有關PMC Group及其全球活動的更多資訊，請造訪www.pmc-group.com。

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