PMC Group International 宣布收购Copperhead Chemical Company

新泽西州芒特劳雷尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PMC Group Companies旗下独立分支PMC Group International, Inc.宣布从多位前所有者手中收购Cobra Investments Management Inc.及其两家子公司——Copperhead Chemical Company Inc. (“Copperhead”)和Copperhead Investments Inc.，自2021年2月5日起生效。Copperhead是这三家被收购实体的制造业务分支，位于宾夕法尼亚州塔莫奎的一处占地875英亩、拥有53栋建筑的设施。

70多年来，Copperhead一直都是经美国食品与药物管理局(FDA)批准的心血管治疗药物硝酸甘油在美国的唯一制造商，同时也是一家药物剂型定制生产商。它还是国防行业高能化学产品（炸药和推进燃料）以及新型防腐剂和抗菌剂的主要生产商。Copperhead的产品销往全世界。

PMC Group International总裁Raj Chakrabarti博士表示：“对Copperhead及其相关公司的收购提升了我们对药品市场的渗透。”Chakrabarti博士称，“此次新收购将与公司的其他制药服务和制造公司完美切合并带来协同效应——尤其是法国的PMC Isochem公司，该公司拥有三处设施，涵盖赋形剂和原料药的制造以及蛋白工程、药物开发和药物发现服务；以及印度海得拉巴的PMC YM-Pharma公司，该公司致力于提供流程开发和高级药物中间体制造服务。”Raj Chakrabarti博士还表示，Copperhead还将与PMC Ouvrie产生进一步的制造和营销协同效应，后者是领先的消泡剂、表面活性剂以及食品和其他工业应用领域保护胶体的领先供应商。他进一步补充道，“在收购Copperhead之后，PMC Group International如今将有能力在三大洲提供横跨药物开发和制造所有阶段的端对端医药合同定制研发生产(CDMO)服务。”

关于PMC Group Companies：

PMC Group总部位于美国，是一家以成长为导向的多元化全球性化工及制药公司，致力于提供满足每一种需求的创新解决方案，覆盖范围广泛的终端市场，包括塑料、消费品、电子产品、涂料、包装、矿业、个人护理、食品、汽车和药品。公司立足于可持续的、以创新为依托的成长模式，同时积极促进社会公益。PMC通过全球性的制造、创新、市场营销平台进行运营，在美洲、欧洲和亚洲拥有设施。欲了解有关PMC Group及其全球活动的更多信息，请访问www.pmc-group.com。

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