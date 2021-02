Smiths Detection Equipa Phoenix Suns Arena com Sistemas de Inspeção por Raios-X

EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--A Smiths Detection, líder mundial em tecnologias de detecção de ameaças e rastreamento de segurança, anuncia hoje que assinou um contrato para fornecer 26 sistemas de inspeção por raios-X à Phoenix Suns Arena. Os sistemas de inspeção serão utilizados para rastrear entregas bem como pertences pessoais de todos os que ingressarem na arena.

Medindo um milhão de pés quadrados, o Phoenix Suns Arena é um local de esportes e entretenimento profissional com capacidade para mais de 18.000 pessoas. É a casa dos Phoenix Suns, Phoenix Mercury, Arizona Rattlers e recebe centenas de eventos todos os anos. A introdução de soluções de rastreamento por raios-X aperfeiçoa os protocolos de segurança da arena e acrescenta um novo nível de proteção aos participantes contra potenciais ameaças, como armas e explosivos. Também irá ajudar a interceptar outros itens proibidos, como álcool e narcóticos, antes de entrarem na arena.

Além de aumentar a segurança na arena, a inspeção por raios X torna o rastreamento de pertences e entregas mais seguro e eficiente. A tecnologia reduz o número de buscas práticas, significando que os espectadores podem entrar nas instalações mais rapidamente.iCMORE, O software de rastreamento de última geração que combina detecção automática de armas e aplicativos de aprendizagem profunda também será utilizado para ajudar os operadores em rastreamentos rápidos e eficazes.

Shan Hood, Presidente de Smiths Detection Inc. Shan Hood, comentou: "A missão da Smiths Detection é tornar o mundo um local mais seguro. Somos incansáveis no desenvolvimento da tecnologia mais avançada para que nossos clientes possam ter as soluções mais inovadoras e enfrentar seus próprios desafios de segurança. Estamos animados com a parceria com a Phoenix Suns, junto com outras grandes equipes esportivas que usam a arena, pois a tornam um local ainda mais seguro para visitar."

A NBA emitiu uma determinação em 2020 para que a tecnologia de inspeção por raios-X seja implementada para rastrear pertences que entram na arena.

Sobre a Smiths Detection

Smiths Detection, parte do Smiths Group, é líder global em tecnologias de detecção de ameaças e triagem para o setor de aviação, portos e fronteiras, defesa e mercados de segurança urbana. Nossa experiência e história de mais de 40 anos na linha de frente, nos permite oferecer as soluções necessárias para proteger a sociedade contra ameaças e passagem ilegal de explosivos, armas proibidas, contrabando, produtos químicos tóxicos e narcóticos.

Nosso objetivo é simples - oferecer segurança, paz de espírito e liberdade de movimento dos quais o mundo depende.

Para mais informação, acesse http://www.smithsdetection.com/

