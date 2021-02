HALCON dévoile le premier missile de défense aérien aux Émirats arabes unis

SkyKnight - the first UAE designed and manufactured counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM) missile system - (Photo: AETOSWire)

ABOU DHABI, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--HALCON, un leader régional dans la production et la fourniture d'armes guidées avec précision, a dévoilé aujourd'hui SkyKnight - le premier système de missiles de contre-roquette, d’artillerie et de mortier (C-RAM) conçu et fabriqué par les Émirats arabes unis, lors de l'Exposition et la Conférence Internationale sur la défense (IDEX 2021).

EDGE, la société mère de HALCON, a développé un système de défense aérienne à courte portée, tout comme la société allemande Rheinmetall AG, qui recherchait activement un système de missiles pour le joindre à son système de défense aérien Skynex. Les entreprises ont décidé d'offrir conjointement une solution, avec HALCON fournissant SkyKnight, le système de missiles du très réputé système de défense aérienne Skynex d’Oerlikon, qui établit de nouvelles normes grâce à son architecture ouverte unique.

SkyKnight de HALCON a été conçu pour contrer l'éventail des menaces modernes, fournissant des signaux d'alerte précoce et des capacités d'interception sol-air précises ciblant les avions aux ailes tournantes, les missiles de véhicules aériens sans pilote, l'artillerie, le mortier et avions aux ailes fixes à une portée allant jusqu'à 10 km.

Soulignant cette éminence internationale historique d'un missile fabriqué aux Émirats Arabes Unis, S.E. Faisal Al Bannai, PDG et Directeur général du groupe EDGE, a déclaré: "SkyKnight est le premier missile de défense aérien des Émirats arabes unis, mais ne sera pas le dernier développé par HALCON. Nous sommes ravis de nous associer à Rheinmetall, un acteur pionnier dans le secteur de la défense, pour offrir conjointement la solution C-RAM la plus avancée et la plus complète au monde en tirant parti de notre missile SkyKnight et de la solution Skynex de Rheinmetall. Cette collaboration reflète un message clair selon lequel EDGE se dit ouverte à s'associer à différents acteurs pour proposer des solutions avancées communes".

Le système de défense aérienne Oerlikon Skynex est composé du nœud de contrôle Oerlikon Skynex, des unités multi capteurs comprenant des radars multi modes actifs à balayage électronique, plusieurs canons revolver de 35 mm RG Mk3 et les missiles et lanceurs de missiles SkyKnight C-RAM de HALCON, chacun d’eux ayant une capacité de 60 missiles. Le missile C-RAM de HALCON est capable de suivre et de neutraliser de nombreuses cibles entrantes multidirectionnelles à la fois, offrant une protection pour les ressources statiques, ainsi que pour les forces mobiles et mécanisées. Transportable et mobile, le système peut être déployé sur une plateforme, maritime ou terrestre mobile.

Rheinmetall AG, par le biais de sa filiale suisse Rheinmetall Air Defence, a déployé le système Skyguard dans nombreux pays. Celui-ci peut abattre rapidement de petites cibles et est utilisé comme le niveau interne de la défense aérienne à plusieurs niveaux des points vitaux et des infrastructures militaires critiques. Les pays qui ont déployé les systèmes Skyguard passeront à terme à Skynex, ce qui permet de placer HALCON, son système de missiles C-RAM SkyKnight et les Émirats Arabes Unis à la pointe de l'innovation en matière de systèmes de défense aérienne.

HALCON fait partie du groupe "Missiles et Armes" au sein d'EDGE, un groupe de technologie avancée qui se classe parmi les 25 premiers fournisseurs militaires dans le monde.

À propos d'EDGE

EDGE est un groupe de technologie avancée créé pour développer des solutions agiles, audacieuses et révolutionnaires pour la défense et au-delà. Permettant un avenir sûr, il se consacre à la mise sur le marché de technologies et de services innovants avec une rapidité et une efficacité accrues. Regroupant plus de 25 entités et employant plus de 13 000 esprits brillants, il offre une expertise dans cinq domaines principaux : Plateformes et systèmes, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement et soutien aux missions. Basé à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, EDGE est un catalyseur du changement - prêt à révolutionner le secteur et à changer ses principes fondamentaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : edgegroup.ae.

