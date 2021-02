EDGEWOOD, Md.--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection, een wereldleider op het gebied van bedreigingsdetectie en beveiligingstechnologieën, kondigt vandaag aan dat het een contract heeft gekregen om 26 röntgeninspectie systemen te leveren voor de Phoenix Suns Arena. De inspectiesystemen zullen worden gebruikt om leveringen en persoonlijke bezittingen van iedereen die de arena betreedt te screenen.

De Phoenix Suns Arena meet een miljoen vierkante meter en is een professionele sport- en entertainmentlocatie met plaats voor meer dan 18.000 mensen. Het is de thuisbasis van de Phoenix Suns, Phoenix Mercury, Arizona Rattlers en organiseert elk jaar honderden evenementen. De introductie van röntgen screening oplossingen verbetert de beveiligingsprotocollen van de arena en voegt een nieuwe beschermingslaag toe aan bezoekers tegen mogelijke bedreigingen zoals wapens en explosieven. Het helpt ook om andere verboden items, zoals alcohol en verdovende middelen, te onderscheppen voordat ze de arena betreden.

