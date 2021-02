RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, de enige end-to-end netwerksoftwareprovider in de branche en een leider in het versnellen van softwarematige netwerktransformatie voor communications service providers (CSP’s), heeft vandaag een strategische samenwerking aangekondigd met Red Hat om Mavenir-applicaties te certificeren voor mobiele netwerken met Red Hat OpenShift Container Platform, oplossingen en platforms creëren om de mobiele infrastructuur te transformeren naar de nieuwe toekomst van containers en 5G. Door gebruik te maken van de cloud-native netwerkfuncties van Mavenir en het toonaangevende Kubernetes-platform in de branche met Red Hat OpenShift, is het de bedoeling om gemeenschappelijke oplossingsblauwdrukken te ontwikkelen voor transformatie naar 5G voor Mavenirs 5G Core-, vRAN- en IMS-workloads.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.