AM Best affirme les notations de crédit de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière de A- (excellente) et la notation de crédit émetteur à long terme de "a-" de la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (Sham) (France). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de Sham, considérée par AM Best comme étant très solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise appropriée.

L’évaluation de la force bilancielle de Sham est étayée par sa capitalisation ajustée aux risques, qui est catégorisée au niveau le plus fort, telle que mesurée par le ratio Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR, coefficient de suffisance de capital de Best). Selon AM Best, la capitalisation ajustée aux risques de Sham devrait rester au plus haut niveau à moyen terme. La société bénéficie d'un portefeuille de placements liquides composé d'actifs de haute qualité et d'un historique de politiques de provisionnement prudentes. Parmi les facteurs qui viennent nuancer l'évaluation figurent une dépendance élevée à la réassurance, la société ayant cédé plus de 60 % de ses primes émises brutes en 2019. La longue relation de Sham avec son panel de réassurance de haute qualité compense en partie les risques liés à cette dépendance.

La performance opérationnelle adéquate de Sham est soutenue par un ratio combiné non vie moyen de 104,1 % sur les cinq derniers exercices. En 2019, le groupe a enregistré une perte nette de 5,7 millions EUR (2018 : bénéfice de 16,0 millions EUR). La perte est attribuable au renforcement des réserves sur le marché français, du fait d’une réforme réglementaire. Les effets de cette réforme ont en partie été compensés par une performance technique solide sur les marchés internationaux, et par une performance non technique positive. Durant les dernières années, Sham a étendu sa présence en dehors de la France, avec une croissance concentrée en Italie et en Espagne. Bien que l'expérience initiale des opérations internationales de la société soit positive, AM Best relève que la rentabilité finale de ces activités ne sera pas visible avant un certain temps en raison de la nature à long terme de l'assurance en responsabilité civile médicale.

Le profil commercial neutre de Sham repose sur sa position établie sur le marché français de l'assurance en responsabilité civile médicale, sur lequel sa part de marché dépasse 50 %. Depuis 2016, le groupe a également acquis des positions significatives sur les marchés de l'assurance en responsabilité civile médicale en Espagne et en Italie, évoluant sous l'enseigne Relyens depuis 2018 pour refléter son profil international. Les activités espagnoles et italiennes ont représenté 44 % des primes acquises brutes du groupe en 2019. Le groupe projette de renforcer les relations avec ses membres avec comme objectif à long terme de fournir une gamme complète de services de gestion des risques, qui pourrait déboucher sur de nouvelles sources de revenu. Sham a identifié l'impact que les perturbations dans le secteur des soins de santé pourraient avoir sur son modèle d’entreprise et investit activement pour bénéficier de ces tendances.

