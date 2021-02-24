Mavenir與Red Hat合作改造行動網路基礎設施

德州理查森--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--業界唯一的端到端網路軟體供應商、加速通訊服務提供者(CSP)軟體網路轉型的領導者Mavenir今天宣佈與Red Hat達成策略性合作關係，認證用於行動網路的Mavenir應用程式可與Red Hat OpenShift 容器平臺(OpenShift Container Platform)相容，從而創建解決方案和平臺以改造行動基礎設施，使之邁向容器和5G的新未來。此舉旨在利用Mavenir提供的雲端原生網路功能和業界領先的Red Hat OpenShift企業級Kubernetes平臺的優勢，為Mavenir的5G核心、vRAN和IMS工作負載制定向5G轉型的通用解決方案藍圖。

Mavenir公司總裁兼執行長Pardeep Kohli表示：「能與Red Hat這樣的一流公司合作，對我們的工作負載進行認證，並繼續展示Mavenir雲端原生軟體的能力，我們感到十分自豪。我們期待與之攜手合作，並展示我們的敏捷性，為客戶提供優質軟體，促進5G雲端原生生態系統的發展。」

Red Hat總裁兼執行長Paul Cormier表示：「提供客戶所需之敏捷性和靈活性的現代網路根植於Kubernetes和容器等開源技術。在這方面，Red Hat是業界的領導者，我們很高興與Mavenir合作，對其工作負載進行認證，並提供便於在行動網路上部署的解決方案。Red Hat OpenShift可以幫助電信業在公共雲、私有雲或混合雲中提供5G服務，例如大規模機器式通訊以及敏捷性和自動化程度更高的超可靠低延遲通訊。」

Mavenir和Red Hat認為，行動通訊的未來將建立在開放式混合雲、Linux容器和雲端原生微服務的基礎上，使通訊服務提供者和企業都有能力以敏捷和自動化的方式實施網路切片和邊緣運算等各種5G服務。

關於Mavenir：

Mavenir是業界唯一的端到端、雲端原生網路軟體和解決方案/系統整合提供商，專注於促進通訊服務提供者(CSP)和企業的軟體網路轉型。

Mavenir利用IMS（VoLTE、VoWiFi、進階通訊服務(RCS)）、分組核心（vEPC、5G核心）行動核心、無線接取/邊緣（OpenRAN、私人網路、MEC），以及數位啟用、安全、邊緣分析和人工智慧等行動服務和應用程式的創新，在加快網路轉型方面為120多個國家的250餘個通訊服務提供者客戶提供助力，這些服務商服務全球50%以上的用戶。

Mavenir採用有助於推動服務敏捷性、靈活性和速度的突破性、創新性科技架構和商業模式。憑藉推動NFV演進以達成網路規模經濟的解決方案，Mavenir為通訊服務提供者提供一系列有助於降低成本、創造收入和保護收入的解決方案。www.mavenir.com

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210223005170/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。