Mavenir与Red Hat合作改造移动网络基础设施

德州理查森--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--业界唯一的端到端网络软件供应商、加速通信服务提供商(CSP)软件网络转型的领导者Mavenir今天宣布与Red Hat达成战略合作关系，以对面向移动网络的Mavenir应用程序用于Red Hat OpenShift 容器平台(OpenShift Container Platform)进行认证，从而创建解决方案和平台以改造移动基础设施，使之面向容器和5G的新未来。此举旨在利用Mavenir提供的云原生网络功能和业界领先的Red Hat OpenShift企业级Kubernetes平台的优势，为Mavenir的5G核心、vRAN和IMS工作负载制定向5G转型的通用解决方案蓝图。

Mavenir公司总裁兼首席执行官Pardeep Kohli表示：“能与Red Hat这样的领先公司合作，对我们的工作负载进行认证，并继续展示Mavenir云原生软件的能力，我们感到十分自豪。我们期待与之携手合作，并展示我们的敏捷性，为客户提供优质软件，促进5G云本地生态系统的发展。”

Red Hat总裁兼首席执行官Paul Cormier表示：“提供客户所需的敏捷性和灵活性的现代网络植根于Kubernetes和容器等开源技术。在这方面，Red Hat是业界的领导者，我们很高兴与Mavenir合作，对其工作负载进行认证，并提供便于在移动网络上部署的解决方案。Red Hat OpenShift可以帮助电信行业在公共云、私有云或混合云中提供5G服务，例如大规模机器式通信以及敏捷性和自动化程度更高的超可靠低延迟通信。”

Mavenir和Red Hat认为，移动通信的未来将建立在开放式混合云、Linux容器和云原生微服务的基础上，使通信服务提供商和企业都有能力以敏捷和自动化的方式实现网络切片和边缘计算等各种5G服务。

关于Mavenir：

Mavenir是业内唯一的端到端、云原生网络软件和解决方案/系统集成提供商，专注于加快通信服务提供商(CSP)和企业的软件网络转型。

Mavenir利用IMS（VoLTE、VoWiFi、高级消息发送(RCS)）、分组核心（vEPC、5G核心）移动核心、无线接入/边缘（OpenRAN、专用网络、MEC），以及数字启用、安全、边缘分析和人工智能等移动服务和应用的创新，在加快网络转型方面为120多个国家的250余个通信服务提供商客户提供了助力，这些服务商服务于全球50%以上的用户。

Mavenir采用有助于推动服务敏捷性、灵活性和速度的突破性、创新性技术架构和商业模式。凭借推动NFV演进以实现网络规模经济的解决方案，Mavenir为通信服务提供商提供一系列有助于降低成本、创造收入和保护收入的解决方案。www.mavenir.com

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