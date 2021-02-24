NIMR與沙烏地阿拉伯軍事工業公司(SAMI)簽署策略性合作協定

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--經實戰驗證的輪式軍用車輛一流製造商NIMR今天與Public Investment Fund (PIF)旗下全資子公司沙烏地阿拉伯軍事工業公司(Saudi Arabian Military Industries, SAMI)簽署合作協定，以建立未來合作的架構，探索JAIS 4x4軍車在沙烏地阿拉伯的商機。該交易是在2021年阿布達比國際防務展覽會(IDEX 2021)活動期間簽署的。

NIMR董事長Faris Khalaf Al Mazrouei特殊任務少將飛行員閣下與SAMI執行長Eng. Walid Abukhaled簽署協定，軍事工業總局(GAMI)局長Eng. Ahmed A. Alohali閣下、阿拉伯聯合大公國兩聖地監護人特使Turki bin Abdullah Al-Dakhil閣下、EDGE執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下和這兩家實體的其他主要代表出席見證此次活動。

NIMR和SAMI一直在就潛在合作夥伴關係的條款進行談判——這次的《合作協定》概括了這一成果。該協定旨在為兩家實體之間的長期合資企業奠定基礎，要求NIMR將技術授權給沙烏地阿拉伯，使JAIS軍車能夠在當地製造和發展沙烏地阿拉伯的供應鏈能力。這項合作與沙烏地阿拉伯2030年願景(Saudi Vision 2030)完美契合，突顯該國對產業本土化和經濟多元化目標的承諾。

在由SAMI安排並由沙烏地阿拉伯軍事專家進行的嚴苛試驗中，JAIS 4x4與多種車輛展開競爭。這種經過戰爭考驗的平臺在試驗中的出色表現為該車輛在沙烏地阿拉伯尋求新的機會奠定基礎。

EDGE執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下在談及這份協定時表示：「建立策略性合作關係是EDGE策略的重要支柱，我們期待與SAMI同事們在這一承諾的基礎上繼續前進。該協定是沙烏地阿拉伯與阿聯之間的首次軍事合作，這是增進兩國之間業已牢固關係的重要一步。」

SAMI執行長Eng. Walid Abukhaled表示：「我們很高興見證雙方過去一年的共同努力在此刻到達頂峰，我們簽署的這項協定將為沙烏地阿拉伯的國防製造部門帶來技術和知識轉移，有利於達成沙烏地阿拉伯2030年願景目標，即在2030年之前將50%以上的軍事裝備支出本土化。這一成果也將為PIF透過SAMI推動尖端科技和知識本土化以及建立策略性經濟夥伴關係方面的努力提供支撐。」

NIMR是EDGE的平臺和系統(Platforms & Systems)叢集的一部分，而EDGE是防務及其他領域的先進科技集團，位居全球25大軍事供應商之列。

關於EDGE

EDGE是先進的科技集團，致力於為國防及其他領域開發敏捷、勇敢和顛覆性解決方案。為了實現安全的未來，該集團專注於以更快的速度和更高的效率將創新科技和服務推向市場。它整合了25個以上的實體，擁有逾1.3萬名才幹之士，提供五個核心方面的專長：平臺和系統，飛彈和武器，網路防禦，電子戰和情報，以及任務支援。EDGE總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比，它是變革的催化劑——志在顛覆業界和徹底改變其基本面貌。

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*資料來源：AETOSWire

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