NIMR与沙特阿拉伯军事工业公司(SAMI)签署战略合作协议

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--经实战验证的轮式军用车辆领先制造商NIMR今天与Public Investment Fund (PIF)旗下全资子公司沙特阿拉伯军事工业公司(Saudi Arabian Military Industries, SAMI)签署了一项合作协议，以建立未来合作的框架，探索JAIS 4x4军车在沙特阿拉伯的机遇。该交易是在2021年阿布扎比国际防务展览会(IDEX 2021)活动期间签署的。

NIMR董事会主席Faris Khalaf Al Mazrouei特殊任务少将飞行员阁下与SAMI首席执行官Eng. Walid Abukhaled签署了该协议，军事工业总局(GAMI)局长Eng. Ahmed A. Alohali阁下、阿联酋两圣地监护人特使Turki bin Abdullah Al-Dakhil阁下、EDGE首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下和这两家实体的其他主要代表出席见证此次活动。

NIMR和SAMI一直在就潜在合作伙伴关系的条款进行谈判——这次的《合作协议》概括了这一成果。该协议旨在为两家实体之间的长期合资企业奠定基础，要求NIMR将技术授权给沙特阿拉伯，以实现JAIS军车的本地制造和发展沙特阿拉伯的供应链能力。这项合作与沙特阿拉伯2030年愿景(Saudi Vision 2030)完美契合，突显该国对实现产业本地化和经济多元化目标的承诺。

在由SAMI安排并由沙特阿拉伯军事专家进行的严苛试验中，JAIS 4x4与多种车辆展开了竞争。这种经过战争考验的平台在试验中的出色表现为该车辆在沙特阿拉伯寻求新的机会铺平了道路。

EDGE首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下在谈及这份协议时表示：“建立战略合作关系是EDGE战略的重要支柱，我们期待与SAMI同行们在这一承诺的基础上继续前进。该协议是沙特阿拉伯与阿联酋之间的首次军事合作，是增进两国之间业已牢固关系的重要一步。”

SAMI首席执行官Eng. Walid Abukhaled表示：“我们很高兴见证我们过去一年的共同努力在此刻到达顶峰，我们签署的这项协议将为沙特阿拉伯的国防制造部门带来技术和知识转移，有利于实现沙特阿拉伯2030年愿景目标，即在2030年之前将50%以上的军事装备支出本地化。这一成果也将为PIF通过SAMI实现尖端技术和知识本地化以及建立战略经济伙伴关系方面的努力提供支持。”

NIMR是EDGE的平台和系统(Platforms & Systems)集群的一部分，而EDGE是一家防务及其他领域的先进技术集团，位居全球前25家军事供应商之列。

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EDGE是一家先进的技术集团，致力于为国防及其他领域开发敏捷、勇敢和颠覆性解决方案。为了实现安全的未来，该集团专注于以更快的速度和更高的效率将创新技术和服务推向市场。它整合了25个以上的实体，拥有逾1.3万名才干之士，提供五个核心方面的专长：平台和系统，导弹和武器，网络防御，电子战和情报，以及任务支持。EDGE总部位于阿拉伯联合酋长国阿布扎比，它是变革的催化剂——志在颠覆行业和彻底改变其基本面貌。

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*资料来源：AETOSWire

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