Tookitaki採用HPE GreenLake來打造AI驅動的反洗錢解決方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--慧與（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）今天宣布，已與領先的金融服務業法規遵循解決方案供應商Tookitaki達成重要合作，將為亞太區銀行和金融機構提供全新產品。新產品採用了HPE GreenLake for Big Data，能夠幫助Tookitaki以安全靈活的「即服務」(as-a-service)消費模式交付其人工智慧(AI)驅動的反洗錢(AML)解決方案。

新解決方案使金融機構能夠建立一個集中式巨量資料平臺，用以執行AML資料分析並啟用AI AML解決方案。在採用HPE GreenLake後，該解決方案能以服務的形式交付，可為銀行提供敏捷、靈活和可擴展的雲端體驗，同時還可以在內部部署AI最佳化的基礎架構平臺和解決方案時提供增強的控制、成本效益和治理能力。大華銀行(UOB)是亞洲領先的銀行，也是全球首家採用Tookitaki以HPE GreenLake為基礎的AML解決方案的金融機構，意在透過AI提升該銀行的AML系統。UOB對Tookitaki的AI解決方案進行了客製化，以滿足該銀行的特定需求。

透過與Tookitaki和HPE合作，UOB率先推出了AI增強型反洗錢系統，該系統可同時應用兩種AML風險維度——交易監控和名稱篩選。利用上述技術，UOB每月可篩選6萬個帳戶名稱，並確定這些帳戶是否屬於全球監管觀察名單上的個人或實體。當前，UOB的AI增強型AML系統可以從平均每月超過5,700個可疑交易警報中更準確地篩選出優先順序較高的案例1，從而讓銀行能夠更有目的、更迅速地部署必要資源，以調查潛在的洗錢企圖。用於名稱篩選和交易監控的模型在「高優先順序」類別中的預測準確度已高達96%。

Tookitaki共同創辦人兼執行長Abhishek Chatterjee總結道：「從成功的試點到在UOB的實作，整個過程證明了我們與HPE合作為金融機構最佳化機器學習驅動的反洗錢解決方案所取得的成功。HPE在巨量資料即服務和開發解決方案藍圖方面擁有深厚的領域專長，可幫助我們快速設計和部署AI解決方案，此外，我們的系統還使用了分散式資料並行架構和機器學習的組合，可確保跨越多個技術和系統層的伸縮性。銀行能夠透過實作高度精確的模組化系統從本次合作中受惠，以確保他們在組織成長和業務連續性對成功至關重要的時刻保持法規遵循。」

在與UOB成功合作之後，HPE和Tookitaki已準備好為亞太區的其他銀行和金融機構提供支援，這些銀行和金融機構正在尋求獲得以靈活的「即服務」模式交付的增強型AML解決方案，以期獲得其帶來的商業效益。

HPE亞太區解決方案銷售總經理Khai Peng Loh表示：「透過將Tookitaki在法規遵循方面的專業知識與我們的資料分析平臺以及我們的「即服務」產品HPE GreenLake相結合，我們能夠順暢地為該地區帶來真正可用的AI解決方案，從而為該地區的金融機構客戶創造業務成果。我們期待幫助客戶更好地管理監管風險。」

HPE GreenLake雲端服務為客戶提供了強大的基礎架構，透過可在內部、邊緣或主機代管設施中執行的彈性的「即服務」平臺來推動數位化轉型。HPE GreenLake能夠將雲端的簡單性和敏捷性與混合IT所帶來的治理、法規遵循和可見性相結合。該解決方案提供一系列可加速創新的雲端服務，包括適用於運算、容器管理、資料保護、HPC、機器學習操作、網路、SAP HANA、儲存、VDI和虛擬機器的雲端服務。HPE GreenLake雲端服務業務正在快速發展，合約總價值已超過42億美元，並有超過700家銷售合作夥伴。當前，HPE GreenLake在50個國家擁有超過1,000家客戶，涵蓋所有的產業領域和各種規模的企業，包括財星500大企業、政府和公共部門機構以及中小型企業。如需瞭解更多有關HPE GreenLake的資訊，請造訪：https://www.hpe.com/us/en/greenlake.html。

關於Tookitaki Holding Pte. Ltd.

Tookitaki Holding Pte.Ltd.是一家新創公司，為客戶提供反洗錢(AML)和對賬領域的企業級軟體解決方案。公司總部位於新加坡，透過提供可用於實際操作、可擴展及可解釋的機器學習驅動的解決方案，公司正在價值1,000億美元的法規遵循領域引領創新潮流。2020年，公司榮獲亞洲監管卓越獎(Regulation Asia Awards for Excellence)、WITSA全球ICT卓越獎(WITSA Global ICT Excellence Award)，以及G20TechSprint加速器稱號。2019年，公司被世界經濟論壇評選為技術先行者，以表彰其以創新和令人振奮的方式塑造反洗錢行業和所在地區的能力。Tookitaki得到了Viola、SIG、Illuminate Financial、Jungle Ventures和新加坡政府投資部門Spring Seeds等機構投資人的支持。敬請造訪www.tookitaki.ai

關於大華銀行

大華銀行(UOB)是亞洲一家領先的銀行，業務網路遍及全球，在亞太、西歐和北美地區的19個國家和地區設有500多個網點。自1935年成立以來，UOB透過一系列策略收購實現了有機成長。UOB被下列機構評為世界頂尖銀行：穆迪投資人服務公司(Moody's Investors Service)的評等為Aa1，標普全球(S＆P Global Ratings)和惠譽(Fitch Ratings)的評等均獲得AA-。UOB透過位於新加坡的總部和位於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南的子銀行，以及遍布整個亞洲地區的分行和代表處推展業務。

在過去80多年中，UO的幾代員工一直秉承創業精神，專注於創造長期價值創造，堅定不移地為客戶和同事努力做正確的事。

我們矢志成為一家負責任的金融服務提供者，並致力於為我們的利害關係人和營運所在社區帶來更好的生活。UOB竭誠幫助客戶明智地管理財務並發展業務，同時毫不動搖地支持社會發展，特別是藝術、兒童和教育領域的發展。敬請造訪www.uobgroup.com。

關於慧與

慧與（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）是一家全球化的邊緣到雲端平臺「即服務」(as-a-service)公司，旨在幫助企業充分發揮所有資料的價值，以加速產生業務成果。數十年來，HPE一直致力於重塑未來並透過創新促進人們的生活和工作方式，其獨特、開放和智慧的技術解決方案可在所有雲端和邊緣提供一致的體驗，能夠幫助客戶開發新的商業模式、打造全新參與方式、並提高營運績效。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.hpe.com。

1 可疑交易警報可能會標記單一交易或一組相互關聯的交易。UOB每月共處理約3,000萬筆交易。

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