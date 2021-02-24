Tookitaki采用HPE GreenLake来打造AI驱动的反洗钱解决方案

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--慧与（Hewlett Packard Enterprise，简称“HPE”）今天宣布，已与领先的金融服务业合规解决方案提供商Tookitaki达成重要合作，将为亚太区银行和金融机构提供全新产品。新产品采用了HPE GreenLake for Big Data，能够帮助Tookitaki以安全灵活的“即服务”(as-a-service)消费模式交付其人工智能(AI)驱动的反洗钱(AML)解决方案。

新解决方案使金融机构能够创建一个集中式大数据平台，用以执行AML数据分析并启用AI AML解决方案。在采用HPE GreenLake后，该解决方案能以服务的形式交付，可为银行提供敏捷、灵活和可扩展的云体验，同时还可以在本地部署AI优化的基础架构平台和解决方案时提供增强的控制、成本效益和治理能力。大华银行(UOB)是亚洲领先的银行，也是全球首家采用Tookitaki基于HPE GreenLake的AML解决方案的金融机构，意在通过AI提升该银行的AML系统。UOB对Tookitaki的AI解决方案进行了定制，以满足该银行的特定需求。

通过与Tookitaki和HPE合作，UOB率先推出了AI增强型反洗钱系统，该系统可同时应用两种AML风险维度——交易监控和名称筛选。利用上述技术，UOB每月可筛选6万个账户名称，并确定这些帐户是否属于全球监管观察名单上的个人或实体。当前，UOB的AI增强型AML系统可以从平均每月超过5,700个可疑交易警报中更准确地筛选出优先级较高的案例1，从而让银行能够更有目的、更迅速地部署必要资源，以调查潜在的洗钱企图。用于名称筛选和交易监控的模型在“高优先级”类别中的预测准确度已高达96%。

Tookitaki联合创始人兼首席执行官Abhishek Chatterjee总结道：“ 从成功的试点到在UOB的实施，整个过程证明了我们与HPE合作为金融机构优化机器学习驱动的反洗钱解决方案所取得的成功。HPE在大数据即服务和开发解决方案蓝图方面拥有深厚的领域专长，可帮助我们快速设计和部署AI解决方案，此外，我们的系统还使用了分布式数据并行架构和机器学习的组合，可确保跨越多个技术和系统层的伸缩性。银行能够通过实施高度精确的模块化系统从本次合作中受益，以确保他们在组织增长和业务连续性对成功至关重要的时刻保持合规性。”

在与UOB成功合作之后，HPE和Tookitaki已准备好为亚太区的其他银行和金融机构提供支持，这些银行和金融机构正在寻求获得以灵活的“即服务”模式交付的增强型AML解决方案，以期获得其带来的商业效益。

HPE亚太区解决方案销售总经理Khai Peng Loh表示：“ 通过将Tookitaki在监管合规方面的专业知识与我们的数据分析平台以及我们的“即服务”产品HPE GreenLake相结合，我们能够无缝地为该地区带来真正可用的AI解决方案，从而为该地区的金融机构客户创造业务成果。我们期待帮助客户更好地管理监管风险。”

HPE GreenLake云服务为客户提供了强大的基础设施，通过可在本地、边缘或主机托管设施中运行的弹性的“即服务”平台来推动数字化转型。HPE GreenLake能够将云的简单性和敏捷性与混合IT所带来的治理、合规性和可见性相结合。该解决方案提供一系列可加速创新的云服务，包括面向计算、容器管理、数据保护、HPC、机器学习操作、网络、SAP HANA、存储、VDI和虚拟机的云服务。HPE GreenLake云服务业务正在快速发展，合同总价值已超过42亿美元，并有超过700家销售合作伙伴。当前，HPE GreenLake在50个国家拥有超过1,000家客户，覆盖所有的行业领域和各种规模的企业，包括财富500强企业、政府和公共部门机构以及中小型企业。如需了解更多有关HPE GreenLake的信息，请访问：https://www.hpe.com/us/en/greenlake.html。

关于Tookitaki Holding Pte. Ltd.

Tookitaki Holding Pte.Ltd.是一家初创公司，为客户提供反洗钱(AML)和对账领域的企业级软件解决方案。公司总部位于新加坡，通过提供可用于实际操作、可扩展及可解释的机器学习驱动的解决方案，公司正在价值1,000亿美元的监管合规领域引领创新潮流。2020年，公司荣获亚洲监管卓越奖(Regulation Asia Awards for Excellence)、WITSA全球ICT卓越奖(WITSA Global ICT Excellence Award)，以及G20TechSprint加速器称号。2019年，公司被世界经济论坛评选为技术先行者，以表彰其以创新和令人振奋的方式塑造反洗钱行业和所在地区的能力。Tookitaki得到了Viola、SIG、Illuminate Financial、Jungle Ventures和新加坡政府投资部门Spring Seeds等机构投资者的支持。敬请访问www.tookitaki.ai

关于大华银行

大华银行(UOB)是亚洲一家领先的银行，业务网络遍及全球，在亚太、西欧和北美地区的19个国家和地区设有500多个网点。自1935年成立以来，UOB通过一系列战略收购实现了有机增长。UOB被下列机构评为世界顶尖银行：穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)的评级为Aa1，标普全球(S＆P Global Ratings)和惠誉(Fitch Ratings)的评级均获得AA-。UOB通过位于新加坡的总部和位于中国、印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的子行，以及遍布整个亚洲地区的分行和代表处开展业务。

在过去80多年中，UO的几代员工一直秉承创业精神，专注于创造长期价值创造，坚定不移地为客户和同事努力做正确的事。

我们矢志成为一家负责任的金融服务提供商，并致力于为我们的利益相关者和运营所在社区带来更好的生活。UOB竭诚帮助客户明智地管理财务并发展业务，同时毫不动摇地支持社会发展，特别是艺术、儿童和教育领域的发展。敬请访问www.uobgroup.com。

关于慧与

慧与（Hewlett Packard Enterprise，简称“HPE”）是一家全球化的边缘到云平台“即服务”(as-a-service)公司，旨在帮助企业充分发挥所有数据的价值，以加速产生业务成果。数十年来，HPE一直致力于重塑未来并通过创新促进人们的生活和工作方式，其独特、开放和智能的技术解决方案可在所有云端和边缘提供一致的体验，能够帮助客户开发新的业务模式、打造全新参与方式、并提高运营绩效。如需了解更多信息，请访问：www.hpe.com。

1 可疑交易警报可能会标记单个交易或一组相互关联的交易。UOB每月共处理约3,000万笔交易。

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