Amtrak s’associe à Plusgrade, fier générateur de revenus de produits accessoires et d’expériences utilisateur d’exception

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Plusgrade, leader mondial dans le marché des solutions de surclassement, l’une des sphères clés de revenus de produits accessoires dans l’industrie mondiale du voyage, annonce aujourd’hui son entrée dans le secteur ferroviaire en s’associant à Amtrak, le plus important service ferroviaire aux États-Unis. Les deux organisations joignent leurs efforts pour offrir une expérience de voyage d’exception à des millions de passagers tout en générant des revenus significatifs pour Amtrak.

«Plusgrade est très fier de s’unir à Amtrak. Nous sommes ravis de nous associer à Amtrak afin d’offrir aux voyageurs l’opportunité de surclasser leurs expériences de voyages dans l’ensemble du réseau » a déclaré Chris Engle, Directeur commercial chez Plusgrade. « Que ce soit un passager qui désire un surclassement en première classe sur les trains haute vitesse Acela d’Amtrak ou qui aspire à l’expérience Amtrak premium pour la traversée des États-Unis, nous sommes là pour l’aider à l’obtenir. Plusgrade et Amtrak s’unissent pour offrir la meilleure expérience client et générer des revenus supplémentaires. »

Amtrak sera le premier service ferroviaire à offrir les solutions de surclassement de Plusgrade, qui offre déjà ses solutions à plus de 70 compagnies aériennes et de croisières. Les passagers pourront dès aujourd’hui participer aux enchères de surclassement premium et enfin connaître l’expérience de la classe affaires et de la première classe dans leurs voyages ferroviaires aux États-Unis.

Plusgrade s’engage à devenir un partenaire privilégié des compagnies ferroviaires mondiales. La firme de recherche McKinsey démontre « que les kilomètres parcourus par les passagers ont augmenté de plus de 10 pour cent dans les cinq dernières années et que le transport par train a surpassé celui de l’aviation sur les routes entre les grandes villes. » Fort de sa réputation et de son succès dans la création de revenus de produits accessoires, Plusgrade participe à l’innovation dans l’industrie ferroviaire.

La solution logicielle propriétaire SaaS de Plusgrade offre une expérience nouvelle de surclassement pour les voyageurs. Voici quelques exemples de ses bénéfices et fonctionnalités :

Maximisation de l’offre ciblée : propulsé par l'accumulation de données exclusives sur les voyageurs depuis plus d'une décennie, Plusgrade offre des solutions de messagerie robustes et des points de contact faciles à déployer. Cela fait en sorte que le bon message sera transmis au bon passager au moment opportun, maximisant ainsi la portée du message et augmentant les chances de conversions vers des offres de surclassement premium qui respectent les environnements complexes d’affaires.

: propulsé par l'accumulation de données exclusives sur les voyageurs depuis plus d'une décennie, Plusgrade offre des solutions de messagerie robustes et des points de contact faciles à déployer. Cela fait en sorte que le bon message sera transmis au bon passager au moment opportun, maximisant ainsi la portée du message et augmentant les chances de conversions vers des offres de surclassement qui respectent les environnements complexes d’affaires. Automatisation complète du programme : les processus automatisés permettent aux partenaires d’atteindre la bonne cible, d’insérer des offres de surclassement et de traiter des paiements sans avoir à effectuer de veille, à manipuler le programme ou à interrompre les opérations. Le coût et les efforts nécessaires dans la génération de marges de revenus sur les produits accessoires sont désormais minimisés.

: les processus automatisés permettent aux partenaires d’atteindre la bonne cible, d’insérer des offres de surclassement et de traiter des paiements sans avoir à effectuer de veille, à manipuler le programme ou à interrompre les opérations. Le coût et les efforts nécessaires dans la génération de marges de revenus sur les produits accessoires sont désormais minimisés. Les solutions en marque blanche : les voyageurs sont en contact avec une plateforme partenaire personnalisée qui contribue au renforcement du sentiment de loyauté de la clientèle envers la marque ainsi qu’à la reconnaissance de son identité.

«Le futur de tout voyage, incluant celui en train, sera centré sur l’expérience» a déclaré Chris Engle. «Les consommateurs veulent voyager confortablement, quel que soit leur mode de transport. Ils veulent de la flexibilité. Les produits de Plusgrade permettent aux entreprises ferroviaires d’offrir à leur clientèle des options de surclassement abordables et faciles d’accès.»

Plusgrade procure des solutions génératrices de revenus pour l’industrie mondiale du voyage. Plusgrade est pionnier des enchères de surclassement premium, à l’avant-garde des revenus de produits accessoires et du marchandisage. Plusgrade aide l’industrie du voyage mondial dans la gestion, l’optimisation et la bonification des marges de revenus substantiels créés par le surclassement, permettant ainsi de rentabiliser au maximum les stocks premium invendus. Le siège social est situé à Montréal, Canada ainsi que des bureaux à New-York et Singapour. Plusgrade est présent dans plus de 50 pays et a généré, à ce jour, des milliards de dollars et opportunités de revenus pour plus de 70 compagnies aériennes, de croisières et maintenant, ferroviaires. Pour plus d’informations, visitez notre site plusgrade.com.

