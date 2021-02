Schneider Electric choisit Upflex pour offrir à ses employés une flexibilité de lieu de travail

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Upflex Inc., le plus vaste réseau mondial d’espaces de travail, annonce avoir été sélectionné par Schneider Electric pour offrir à des milliers d’employés aux États-Unis une expérience de travail plus flexible. Le partenariat a été fourni par Colliers, qui travaillera avec les deux sociétés pour permettre aux employés de Schneider Electric d’accéder à Upflex.

Schneider Electric passera à une option d’espace de travail plus flexible avec Desk Memberships et le modèle pratique Hub and Spoke (réseau en étoile) d’Upflex. Cette solution permettra à Schneider Electric de conserver un espace de bureaux centralisé dédié sur ses principaux marchés, elle permettra également à une première partie de ses plus de 10 000 employés aux États-Unis d’accéder au réseau d’Upflex composé de 2 139 espaces de coworking aux États-Unis. Upflex et Schneider Electric étudient par ailleurs une possible collaboration qui permettrait aux clients d’Upflex d’utiliser les solutions EcoStruxure de Schneider Electric pour créer des bureaux intelligents - optimisant l'utilisation de l'espace, réduisant le coût des locaux et améliorant le confort et l’expérience des employés.

« Pour l’équipe de Schneider Electric, ce partenariat permettra non seulement d’aider nos employés à être plus flexibles et productifs, mais il offrira également des espaces de bureaux modernes bien conçus et bien équipés pour accueillir des réunions, des événements d'équipe et bien d’autres activités », a déclaré Karen McClellan, directrice du département Immobilier chez Schneider Electric. « Colliers nous a apporté l’occasion rêvée avec Upflex car ils comprennent notre engagement vis-à-vis du développement durable, et le fait de pouvoir réduire le nombre d’espaces de bureaux physiques et de les convertir en solutions de coworking plus flexibles renforce cet engagement. »

Alors que l’année 2021 a commencé, des employés continuent de travailler à distance car de nombreux bureaux restent fermés à travers le monde pour empêcher la propagation de la COVID-19. Cependant, alors que les employeurs ont peut-être eu des hésitations et des préoccupations au sujet de la productivité, le passage rapide au télétravail en raison de la pandémie a été concluant pour l’écrasante majorité des employeurs (83 %) et des employés (71 %). On prévoit également qu’un modèle hybride de travail à la fois au bureau et à distance sera populaire après la pandémie alors que les employeurs acceptent la préférence persistante des employés pour la flexibilité.

« L’immobilier commercial a été l’un des secteurs les plus touchés durant la pandémie, les entreprises et leurs employés reconsidérant leur localisation. Le choix d’Upflex par Schneider Electric pour actionner sa stratégie en matière de flexibilité de lieu de travail aux États-Unis témoigne du besoin croissant de flexibilité et de confort », a affirmé Christophe Garnier, cofondateur et PDG d’Upflex. « Au-delà de l’espace de bureaux, les données d’Upflex sur la manière dont les membres de l'équipe utilisent vraiment leurs lieux de travail garantiront à Schneider la possibilité de continuer à faire évoluer ses lieux de travail au profit de ses employés. »

D’après les données de Colliers, les surfaces de bureaux absorbées aux États-Unis (évolution de l’espace de bureau occupé) ont chuté de 46,5 millions de pieds carrés en 2019 à -86,8 millions de pieds carrés en 2020. Il s’agit du plus bas total annuel jamais enregistré, ce qui illustre un manque notable de demande de la part des locataires alors que la main-d'œuvre continue d’exercer ses activités à distance. Par ailleurs, environ un jeune adulte sur dix a déménagé à cause de la pandémie, signalant un déplacement de la population et indiquant que les entreprises s’adapteront à avoir des employés à distance sur le long terme.

« Cela fait un moment que nous travaillons avec Schneider Electric et nous nous sommes habitués aux besoins à la fois de l’entreprise et de ses employés. Nous savions que la flexibilité offerte par Upflex serait très utile pour Schneider Electric », a expliqué Scott Moore, vice-président en charge de la gestion des comptes et des solutions professionnelles chez Colliers International. « Nous sommes enthousiasmés de poursuivre notre travail avec à la fois Schneider Electric et Upflex en vue de proposer des options de travail flexibles à l’équipe de Schneider Electric. »

En mai 2020, Upflex a lancé Safe Spaces™, un programme conçu pour aider les entreprises de toutes tailles à intensifier leurs opérations en toute sécurité alors que les restrictions et confinements liés à la COVID-19 sont levés. Les sites de coworking du vaste réseau d’Upflex qui sont certifiés comme “sûrs” acceptent de se conformer aux recommandations du CDC (pour les espaces de bureaux aux États-Unis) ou de l'Organisation mondiale de la santé (pour les espaces de bureaux à l’international). De plus, les partenaires Safe Space™ adoptent une liste stricte de pratiques en matière d'hygiène et de sécurité pour assurer la sécurité de la communauté du coworking, qui inclut des règles sur la distanciation sociale, l’hygiène personnelle, les équipements de protection personnelle, le nettoyage et la désinfection, la déclaration des incidents, les aliments et les boissons, ainsi que des mesures d'ingénierie.

Pour en savoir plus sur la manière dont Upflex aide les entreprises de toutes tailles à faire passer la notion de "milieu de travail du futur" d’un concept abstrait à une réalité concrète, visitez https://www.upflex.com/, téléchargez l’appli sur Google Play ou l’App Store, ou suivez la société sur Twitter et Instagram.

À PROPOS D’UPFLEX

Upflex est le plus important marché de bureaux flexibles au monde pour les équipes. Son réseau mondial donne accès à plus de 5 500 espaces de travail dans 1 600 villes dans 75 pays. Nous aidons les entreprises à réduire leurs coûts immobiliers tout en rendant les employés heureux et flexibles. Cofondée par Christophe Garnier et Ginger Dhaliwal, Upflex se concentre sur les besoins d’une main-d'œuvre en constante évolution et s’efforce d’avoir un impact positif sur l'environnement. Upflex a clôturé une ronde de financement de démarrage de 4,1 millions de dollars avec Ecosystem Integrity Fund, un investisseur de premier plan de la Silicon Valley. Upflex a noué un partenariat avec Trees.org pour planter un arbre pour chaque réservation d’espace via sa plateforme, 10 000 arbres ont déjà été plantés grâce à ses 100 premiers clients. Pour plus d'informations, visitez https://upflex.com/ et suivez @UpflexAppGlobal.

À PROPOS DE SCHNEIDER ELECTRIC

L’objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité au profit du bien commun. Nous avons baptisé cette approche Life Is On. Notre mission est d’être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en efficacité. Nous favorisons la transition numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de procédés et d’énergie, des produits, contrôles, logiciels et services pour connecter les terminaux au Cloud tout au long du cycle de vie, permettant une gestion d’entreprise intégrée pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries. Nous sommes l’entreprise mondiale la plus ancrée au niveau local. Nous préconisons des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat qui font preuve d’une passion pour nos valeurs communes de raison d’être, d’inclusion et de responsabilisé.

www.se.com

À PROPOS DE COLLIERS

Colliers International (NASDAQ, TSX : CIGI) est un chef de file en matière de services professionnels immobiliers et de gestion de placements. Avec des opérations dans 68 pays, nos plus de 15 000 professionnels entreprenants travaillent en collaboration pour fournir des conseils d’experts afin de maximiser la valeur des biens pour les occupants, les propriétaires et les investisseurs immobiliers. Depuis plus de 25 ans, notre équipe de direction expérimentée, qui détient environ 40 % de nos capitaux propres, a généré un rendement composé annuel des placements de près de 20 % pour les actionnaires. En 2019, les revenus de l’entreprise se sont élevés à plus de 3 milliards de dollars (3,5 milliards en incluant les sociétés affiliées), avec 33 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans notre segment Gestion de placements.

