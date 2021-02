NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Upflex Inc., la più grande rete globale di spazi di lavoro, annuncia di essere stata scelta da Schneider Electric per offrire a migliaia di dipendenti negli Stati Uniti un'esperienza di lavoro più flessibile. La partnership è stata trovata da Colliers, che lavorerà con entrambe le società per fornire l'accesso Upflex ai dipendenti della Schneider Electric.

Schneider Electric passerà a un'opzione di spazio di lavoro più flessibile con Desk Memberships e il comodo modello di Upflex Hub and Spoke.

