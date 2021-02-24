阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--生產和供應精確導引武器的區域領導者HALCON今天在2021年國際防務展(IDEX)上發佈HALCON AntiShip-250 (HAS-250)巡弋飛彈。本屆防務展於2月21日至25日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

HAS-250是阿聯設計和開發的地對地飛彈，飛行速度高達0.8馬赫，射程超過250公里。在彈道末段，它可以低於5m的掠海高度飛向目標。

為了提供最高性能，HAS-250使用全球導航衛星和慣性導航系統(GNSS + INS)，並且配備主動/被動終端尋標器和無線電高度儀以用於高精度目標定位。

HALCON執行長Saeed Al Mansoori表示：「在本地生產世界一流產品的過程中，我們持續加強對智慧功能的關注。HAS-250是我們為海軍配備高性能巡弋飛彈系統的重大進步。該武器由HALCON在阿聯設計和開發，它將協助阿聯水路的積極防禦，並繼承和發揚EDGE因勇敢、敏捷和顛覆性而享有的日益提高的聲譽。」

NIMR是EDGE的飛彈和武器(Missiles & Weapons)事業部的一部分，EDGE是先進的防務科技集團，位居全球25大軍事供應商之列。

HALCON在IDEX 2021上發佈首款反艦巡弋飛彈

關於HALCON

HALCON是精密導引系統端到端製造的區域領導者。該公司成立於2017年，致力於創新和開發高性能和高成本效益的產品。HALCON依賴強大的內部研發流程，輔之以本地區可提供高容差、高精度元件和子系統的先進測試設施，並透過該公司完整的裝配線服務而完成。作為EDGE的飛彈和武器(Missiles and Weapons)事業部的一部分，該公司還提供特殊製造解決方案、自動化和機器人技術諮詢以及顧問服務，以協助客戶達成其作戰和戰術目標。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://halcon.ae/

關於EDGE

EDGE是先進的科技集團，致力於為國防及其他領域開發敏捷、果敢和具有顛覆性的解決方案。為了實現安全的未來，該集團專注於以更快的速度和更高的效率將創新科技和服務推向市場。它整合了25個以上的實體，擁有逾1.3萬名優秀人才，提供五大核心領域專長：平臺和系統、飛彈和武器、網路防禦、電子戰和情報，以及任務支援。總部位於阿聯阿布達比的EDGE是變革推動者——志在顛覆業界和徹底改變其基本面貌。

如欲瞭解更多資訊，請造訪edgegroup.ae

*資料來源：AETOSWire

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