“Aman Residences, Tokyo”與新的“Janu Tokyo”酒店品牌為Toranomon-Azabudai 都市重建專案增彩

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--日本首屈一指的城市景觀開發商森大廈株式會社(Mori Building Co., Ltd.)今日宣佈，公司將與多樣化的世界級奢華酒店和度假村營運商安縵(Aman)合作開發Toranomon-Azabudai都市重建專案，這項龐大的城市美化工程將於2023年完工，將使東京中心很大一部分地區散發新的活力。這一合作的兩大主要成果將是品牌住宅Aman Residences, Tokyo和Janu Tokyo奢華酒店（安縵的姊妹品牌），亦是Janu品牌首次在日本亮相。

森大廈株式會社總裁兼執行長辻慎吾表示：「如果想要在與全球諸多知名城市的競爭中脫穎而出，東京必須提升其吸引力。森大廈株式會社將與經營多樣化世界級度假村的安縵攜手合作，提供全球首屈一指、東京前所未有的居住環境和酒店。人們可以在這裡與大自然和諧相處，同時透過創意來聯絡或激勵他人。森大廈株式會社將藉由實現這種新型『都市福祉』，來提升東京的吸引力。」

安縵與Janu董事長兼執行長Vladislav Doronin表示：「在日本推出我們首個位於市區的Aman Residences專案是安縵歷史上的里程碑，也證實了我們的品牌與日本及其卓越的獨特文化之間的密切合作與共生關係。與頂尖開發商森大廈株式會社的合作以及對Toranomon-Azabudai專案的參與，將使我們能夠推出安縵在日本的第五個開發專案，為業主提供永恆的港灣以及尊享安縵生活方式的專屬管道。此外，它還將與Janu Tokyo酒店交相輝映。在這個文化與藝術中心，我們希望讓賓客領略這個活力社區的精華，並為創意表達提供舞臺。」

Aman Residences, Tokyo —無與倫比的都市居住體驗

Aman Residences, Tokyo 將位於330公尺高的A District Tower的54-64層，提供91間配備專屬服務的酒店品牌公寓，這些服務包括住戶專享的Aman Spa（約1,400平方公尺）。安縵熱情而又謙遜的招牌待客之道，使居民能在俯瞰充滿活力的東京都市的同時享有寧靜的生活。大廈充滿格調的建築設計是建築事務所Pelli Clarke Pelli Architects（美國）的傑作，而其室內設計則由Yabu Pushelberg（加拿大）精心雕琢。

Janu Tokyo — 安縵的姊妹品牌首次在日本亮相

Aman的奢華酒店品牌Janu將藉由Janu Tokyo酒店首次在日本亮相，位於B-2 District Tower的1-13層。酒店由Jean-Michel Gathy領導的Denniston（馬來西亞）設計。除了約120間豪華客房之外，所有房間均可飽覽中央廣場繁茂的綠色植物。Janu Tokyo酒店將擁有日本最大的水療中心（約3,500平方公尺），其中包括水療、健身中心、6家餐廳以及可供休閒和商業聚會的咖啡廳和酒吧。Janu Tokyo酒店歡迎全球各地賓客蒞臨。

關於安縵

安縵成立於1988年，其願景是利用熱情謙遜的待客之道以及寬敞私密的住所，打造各類私密世外桃源。最初，泰國普吉島Amanpuri（安寧之所）引進了這一概念。自此之後，不斷成長的安縵在全球20個目的地開設了33家精緻、寧靜的酒店和度假村，另有7家正在興建中，下一個即將開業的安縵酒店為Aman New York。2020年，公司推出全新酒店品牌Janu（在梵文中意為「靈魂」）。Janu擁有獨特的待客之道，其體驗的核心在於真誠的人與人互動、有趣的表達以及社交幸福感。Janu致力於平衡人們的身心，重燃其靈魂。新推出的Janu品牌旗下已有三家酒店正在興建中，它們分別位於蒙特內哥羅（2022年）、沙烏地阿拉伯的埃爾烏拉（2022年）和東京（2023年），同時亦擁有穩健的未來酒店產品線。

關於森大廈株式會社

森大廈是創新的城市地產開發商，總部位於東京。公司秉持其獨特的「垂直花園城市」理念，打造集商業、教育、休閒和居住於一體的摩天大樓，創建和營造安全、永續的世界性城市中心，充分發揮城市的磁吸效應。這一理念應用於該公司眾多一流的專案，包括東京方舟之丘、六本木新城和虎之門之丘，以及上海環球金融中心。森大廈還從事房地產租賃、專案管理和顧問業務。請造訪www.mori.co.jp/en

相關連結

2019年8月22日發佈的新聞稿「森大廈株式會社公佈位於東京中心地區的大型都市重建專案」(Mori Building Unveils Massive Urban Regeneration Project In Central Tokyo)：

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Toranomon-Azabudai專案詳情介紹：

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Toranomon-Azabudai專案影像：

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

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