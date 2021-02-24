“Aman Residences, Tokyo”与新的“Janu Tokyo”酒店品牌为Toranomon-Azabudai 都市重建项目增彩

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--日本领先的城市景观开发商森大厦株式会社(Mori Building Co., Ltd.)今日宣布，公司将与多样化的世界级奢华酒店和度假村运营商安缦(Aman)合作开发Toranomon-Azabudai都市重建项目，这是一个巨大的城市美化工程，将于2023年完工，将使东京中心很大一部分地区焕发新的活力。这一合作的两大主要成果将是品牌住宅Aman Residences, Tokyo和Janu Tokyo奢华酒店（安缦的姊妹品牌），亦是Janu品牌首次亮相日本。

森大厦株式会社总裁兼首席执行官辻慎吾表示：“如果想要在与全球诸多知名城市的竞争中脱颖而出，东京必须提升其吸引力。森大厦株式会社将携手经营多样化的世界级度假村的安缦，提供全球首屈一指、东京前所未有的居住环境和酒店。人们可以在这里与自然和谐相处，同时通过创意来联络或激励他人。森大厦株式会社将通过实现这种新型‘都市福祉’，来提升东京的吸引力。”

安缦与Janu董事长兼首席执行官Vladislav Doronin表示：“在日本推出我们首个位于市区的Aman Residences项目是安缦历史上的一个里程碑，也证实了我们的品牌与日本及其卓越的独特文化之间的紧密合作与共生关系。与顶级开发商森大厦株式会社的合作以及对Toranomon-Azabudai项目的参与，将让我们奉上安缦在日本的第五个开发项目。借助这个项目，公司将为业主提供一个永恒的港湾以及尊享安缦生活方式的专属渠道。此外，它还将与Janu Tokyo酒店交相辉映。在这个文化与艺术中心，我们希望让宾客领略这个活力社区的精华，并为创意表达提供舞台。”

Aman Residences, Tokyo —无与伦比的都市居住体验

Aman Residences, Tokyo 将位于330米高的A District Tower的54-64层，提供91间配备专享服务的品牌公寓，这些服务包括居住者专享的Aman Spa（约1,400平米）。安缦热情而又谦逊的标志性好客之道，能够让居民在俯瞰充满活力的东京都市的同时尊享静好的岁月。大厦充满格调的建筑设计是建筑事务所Pelli Clarke Pelli Architects（美国）的杰作，而其内部设计则由Yabu Pushelberg（加拿大）精心雕琢。

Janu Tokyo — 安缦的姊妹品牌首次亮相日本

Aman的奢华酒店品牌Janu将通过Janu Tokyo酒店首次亮相日本，位于B-2 District Tower的1-13层。酒店由Jean-Michel Gathy执掌的Denniston（马来西亚）设计。除了约120间豪华房之外，所有房间均可饱览中央广场繁茂的绿植。Janu Tokyo酒店将拥有日本最大的水疗中心（约3,500平），其中包括水疗、康体中心、6家餐厅以及一个可供休闲和商业聚会的咖啡馆和酒吧。Janu Tokyo酒店欢迎全球各地宾客的莅临。

关于安缦

安缦成立于1988年，其愿景是利用其热情谦逊的好客之道以及宽敞私密的住所，打造各类私密世外桃源。最初，泰国普吉岛Amanpuri（安宁之所）引入了这一概念。自此之后，不断增长的安缦在全球20个目的地开设了33家精致、宁静的酒店和度假村，另有7家正在建造当中，下一个即将开业的安缦酒店为Aman New York。2020年，公司推出了全新酒店品牌Janu（在梵文中意为“灵魂”）。Janu拥有独特的好客之道，其体验的核心在于真诚的人与人互动，有趣的表达以及社交幸福感。Janu致力于平衡人们的身心，重燃其灵魂。新推出的Janu品牌旗下已有三家酒店在建，它们分别位于黑山共和国（2022年）、沙特的埃尔乌拉（2022年）和东京（2023年），同时亦拥有稳健的未来酒店管线。

关于森大厦株式会社

森大厦是一家创新的城市地产开发商，总部位于东京。公司秉持其独特的“垂直花园城市”理念，即打造集商业、教育、休闲和居住于一体的摩天大楼，通过创建和营造安全、可持续、海纳百川的城市中心，充分发挥城市的集聚效应。这一理念被应用于公司众多一流的项目，包括东京方舟之丘、六本木新城和虎之门之丘，以及上海环球金融中心。森大厦还从事房地产租赁、项目管理和咨询业务。请访问www.mori.co.jp/en

相关链接

发布于2019年8月22日的新闻稿“森大厦株式会社公布位于东京中心地区的大型都市重建项目”(Mori Building Unveils Massive Urban Regeneration Project In Central Tokyo)：

https://www.mori.co.jp/en/img/article/190822.pdf

Toranomon-Azabudai项目详情介绍：

https://www.mori.co.jp/en/projects/toranomon_azabudai/img/fact_book.pdf

Toranomon-Azabudai项目图片视频：

https://www.youtube.com/watch?v=5akVE7tWOto&feature=emb_logo

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。