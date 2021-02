HanesBrands escolhida uma das Empresas mais éticas do mundo de 2021

HanesBrands has been named one of the 2021 World’s Most Ethical Companies by Ethisphere. HBI is one of only two apparel manufacturers, among 135 companies spanning 22 countries and representing 47 industries, being recognized for leadership in ethical business practices.

HanesBrands has been named one of the 2021 World’s Most Ethical Companies by Ethisphere. HBI is one of only two apparel manufacturers, among 135 companies spanning 22 countries and representing 47 industries, being recognized for leadership in ethical business practices.

WINSTON-SALEM, CAROLINA DO NORTE--(BUSINESS WIRE)--A HanesBrands (NYSE:HBI), uma empresa socialmente responsável, fabricante líder mundial de vestuário básico de marca para o dia a dia, foi reconhecida como uma das Empresas mais éticas do mundo em 2021 pela Ethisphere, uma líder global que define e promove os padrões de práticas comerciais éticas.

A HanesBrands é uma de apenas duas fabricantes de vestuário a ser reconhecida entre 135 empresas de 22 países, representando 47 setores. O processo de avaliação da Ethisphere inclui mais de 200 perguntas sobre cultura, práticas ambientais e sociais, ética e atividades de conformidade, governança, diversidade e iniciativas para apoiar uma robusta cadeia de valores. Este ano, a Ethisphere também avaliou como os inscritos se adaptaram e responderam à pandemia global de saúde, segurança, patrimônio e inclusão e justiça social.

“Temos um forte compromisso de agir com responsabilidade, e estamos muito orgulhosos por sermos reconhecidos pela Ethisphere”, afirmou o diretor executivo Steve Bratspies. “Esta honra é o resultado de 61.000 funcionários ao redor do mundo comprometidos a conduzir nossos negócios da maneira correta. Os clientes podem se orgulhar de que ao escolherem nossos produtos de vestuário eles estão escolhendo uma empresa profundamente comprometida com a sustentabilidade”.

A HBI possui um duradouro compromisso com a liderança em práticas éticas comerciais. A empresa foi recentemente escolhida como uma das 100 empresas mais sustentáveis no país pelo segundo ano pela Barron’s e obteve uma liderança com nota nível A, após ter obtido A- por dois anos, no Relatório CDP de mudança climática 2020. A HBI também é a única empresa de vestuário a obter o Prêmio de excelência sustentável Energy Star de proteção ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency Energy Star Sustained Excellence Award).

Em outubro de 2020, a HBI anunciou amplos objetivos de sustentabilidade global até 2030, que inclui um compromisso com metas ambientais baseadas na ciência, um objetivo de melhorar as vidas de pelo menos 10 milhões de pessoas, e abordar o uso de plásticos e materiais brutos sustentáveis em produtos e embalagens. Os objetivos foram lançados através de um novo website de sustentabilidade, criado para aumentar a transparência da empresa e reportar importantes métricas, incluindo diversidade, referências de direitos humanos e avaliações de riscos para investidores.

“Enquanto tratamos dos duros desafios de 2020, vimos empresas liderarem – acima de todas as outras instituições – a busca pela confiança das partes interessadas através da resiliência e um compromisso com a ética e integridade”, afirmou o diretor executivo da Ethisphere, Timothy Erblich. “Os homenageados das Empresas mais éticas do mundo continuam a demonstrar um compromisso inabalável com os mais altos valores e impactando positivamente as comunidades que atendem. Parabéns a todos da HanesBrands pela designação de Empresas mais éticas do mundo”.

Saiba mais sobre as Empresas mais éticas do mundo e sobre o compromisso da HanesBrand com a responsabilidade.

Instituto Ethisphere

O Instituto Ethisphere® é o líder global na definição e promoção dos padrões de práticas empresariais éticas que fomentam o caráter corporativo, a confiança de mercado e o sucesso empresarial. O Ethisphere possui profundo conhecimento e experiência em medição e definição de padrões éticos fundamentais por meio de insights conduzidos por dados que ajudam empresas a aprimorarem seu caráter e a medir e a melhorar a cultura. O Ethisphere homenageia grandes realizações por meio de seu programa de reconhecimento World’s Most Ethical Companies e oferece uma comunidade de especialistas da indústria com a Aliança de Liderança de Ética Comercial (Business Ethics Leadership Alliance, BELA). Mais informações sobre o Ethisphere estão disponíveis em: https://ethisphere.com.

HanesBrands

A HanesBrands, baseada em Winston-Salem, estado norte-americano da Carolina do Norte, é uma comerciante líder, socialmente responsável, de roupa íntima básica e de vestuário esportivo de dia a dia nas Américas, Europa, Austrália e Ásia-Pacífico. A empresa comercializa seus produtos entre as marcas mais sólidas de vestuário do mundo, incluindo Hanes, Champion, Bonds, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bras N Things, Nur Die/Nur Der, Alternative, L’eggs, JMS/Just My Size, Lovable, Wonderbra, Berlei e Gear for Sports. A empresa vende camisetas, sutiãs, calcinhas, vestuário modelador, roupa íntima, meias, lingerie e vestuário desportivo produzidos na cadeia de suprimentos global de baixo custo da empresa. Uma empresa Fortune 500 e membro do índice de ações S&P 500 (NYSE:HBI), a Hanes possui aproximadamente 61.000 funcionários em mais de 40 países. Para mais informações, visite o website corporativo da empresa em www.Hanes.com/corporate e sala de imprensa em https://newsroom.hanesbrands.com/. Conecte-se com a empresa através das redes sociais: Twitter (@hanesbrands), Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc), Instagram (@hanesbrands), e LinkedIn (@Hanesbrandsinc).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.