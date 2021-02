 Mavenir e Red Hat colaboram para transformar infraestruturas de rede móvel

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mavenir, o único provedor de software de rede ininterrupta do setor e líder em aceleração da transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (CSPs), anunciou hoje uma colaboração estratégica com a Red Hat para certificar aplicativos Mavenir para redes móveis com a plataforma Red Hat OpenShift Container, criando soluções e plataformas para transformar a infraestrutura móvel em direção ao novo futuro dos contêineres e 5G. Aproveitando as funções de rede nativas da nuvem fornecidas pela Mavenir e a plataforma Kubernetes empresarial líder do setor com Red Hat OpenShift, a intenção é desenvolver projetos de solução comuns para transformação em 5G para cargas de trabalho 5G Core, vRAN e IMS da Mavenir.

"Estamos orgulhosos de trabalhar com uma empresa líder como a Red Hat para certificar nossas cargas de trabalho e continuar a demonstrar as capacidades do software nativo da nuvem da Mavenir", disse Pardeep Kohli, presidente e CEO da Mavenir. “Estamos ansiosos para colaborar e demonstrar nossa agilidade juntos para fornecer software de alta qualidade para nossos clientes, impulsionando o ecossistema 5G nativo da nuvem.”

"As redes modernas que oferecem a agilidade e flexibilidade que os clientes exigem são baseadas em tecnologias de código aberto, incluindo Kubernetes e contêineres", disse Paul Cormier, presidente e CEO da Red Hat. “É aqui que a Red Hat é líder do setor e temos o prazer de colaborar com a Mavenir para certificar sua carga de trabalho e fornecer soluções que facilitam a implantação em redes móveis. O Red Hat OpenShift pode ajudar o setor de telecomunicações a fornecer serviços 5G, como comunicações massivas do tipo máquina e comunicações ultraconfiáveis ​​de baixa latência com maior agilidade e automação em nuvens públicas, privadas ou híbridas."

Mavenir e Red Hat acreditam que o futuro da comunicação móvel é construído na nuvem híbrida aberta, contêineres Linux e microsserviços nativos da nuvem, dando a provedores de serviços de comunicação e empresas a capacidade de implementar uma variedade de serviços 5G, como divisão de rede e borda computação de forma ágil e automatizada.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software e soluções de rede/integração de sistemas contínua nativa na nuvem do setor, e tem por objetivo acelerar a transformação de rede de software para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Providers, CSPs) e empresas.

Aproveitando inovações em Mobile Core com IMS (VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)) e Packet Core (vEPC, 5G Core, bem como Radio Access / Edge (OpenRAN, Private Networks, MEC), bem como Serviços e aplicativos móveis como capacitação digital, segurança, análise de ponta e IA, a Mavenir acelera a automação e transformação da rede digital para mais de 250 clientes CSP em mais de 120 países que atende a mais de 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir ajuda CSPs e empresas com redução de custos, geração de receita e proteção da receita. www.mavenir.com

