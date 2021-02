HALCON revela primeiro míssil de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos

SkyKnight - the first UAE designed and manufactured counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM) missile system - (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A HALCON, líder regional na produção e fornecimento de armas guiadas com precisão, revelou hoje o SkyKnight — o primeiro sistema de mísseis de defesa contra projéteis de morteiros, de artilharia e foguetes (C-RAM) projetado e fabricado nos Emirados Árabes Unidos, na Exposição e Conferência Internacional de Defesa 2021 (International Defence and Exhibition Conference, IDEX).

A EDGE, empresa controladora da HALCON, tem desenvolvido um sistema de defesa aérea de curto alcance, assim como a Rheinmetall AG, com sede na Alemanha, que estava procurando ativamente um sistema de mísseis para fazer parte de seu sistema de defesa aérea Skynex. As empresas decidiram oferecer uma solução em conjunto, com a HALCON fornecendo o SkyKnight, sistema de mísseis para o conceituado Sistema de Defesa Aérea Oerlikon Skynex, que estabelece novos padrões com sua arquitetura aberta única.

O SkyKnight da HALCON foi projetado com o objetivo de conter todo o espectro de ameaças modernas, fornecendo sinais de alerta precoce e funcionalidades de interceptação por superfície-ar precisas, visando aeronaves de asa rotativa, veículos aéreos não tripulados (unmanned aerial vehicles, UAVs), foguetes, artilharia, morteiros e outras aeronaves de asa fixa em um alcance de até 10 km.

Comentando sobre esta marcante elevação internacional de um míssil fabricado nos Emirados Árabes Unidos, H.E. Faisal Al Bannai, diretor executivo e diretor administrativo do EDGE Group, disse: “O SkyKnight é o primeiro míssil dos Emirados Árabes Unidos, mas não será o último míssil de defesa aérea desenvolvido pela HALCON. Temos o prazer de nos associar à Rheinmetall, uma operadora líder na indústria de defesa, para oferecermos em conjunto a solução C-RAM mais avançada e abrangente do mundo, aproveitando nosso míssil SkyKnight e a solução Skynex da Rheinmetall. Esta colaboração é uma mensagem clara de que a EDGE está aberta para estabelecer parcerias com vários operadores e oferecer soluções avançadas conjuntas”.

O sistema de defesa aérea Oerlikon Skynex compreende o nó de controle Oerlikon Skynex, unidades multissensor (multi-sensor units, MSU) com radares multimodo escaneados eletronicamente (active electronically scanned multi-mode radars, AMMR), revólveres múltiplos de 35 mm RG Mk3, mísseis C-RAM SkyKnight da HALCON e lançadores de mísseis, cada um com capacidade para 60 mísseis. O míssil C-RAM da HALCON é capaz de rastrear e neutralizar vários alvos multidirecionais de entrada ao mesmo tempo, fornecendo proteção para ativos estáticos, bem como para forças móveis e mecanizadas. Transportável e móvel, o sistema pode ser implantado em plataforma terrestre, marítima e móvel.

A Rheinmetall AG, por meio de sua subsidiária suíça, a Rheinmetall Air Defense, implantou o sistema Skyguard em vários países. Esse sistema pode derrubar alvos pequenos e rápidos, e é usado como a camada interna de defesa aérea em camadas de pontos vitais e infraestrutura militar crítica. Os países que implementaram os sistemas Skyguard realizarão a atualização para o Skynex, colocando a HALCON, seu sistema de mísseis C-RAM SkyKnight e os Emirados Árabes Unidos na vanguarda da inovação em sistema de defesa aérea.

A HALCON é parte do núcleo de mísseis e armas da EDGE, um grupo de tecnologia avançada para defesa, que está entre os 25 maiores fornecedores militares do mundo.

Sobre a EDGE

EDGE é um grupo de tecnologia avançada estabelecido para desenvolver soluções ágeis, ousadas e inovadoras para defesa e muito mais. Possibilitando um futuro seguro, ela se dedica a trazer tecnologias e serviços inovadores ao mercado com maior rapidez e eficiência. Consolidando mais de 25 entidades e empregando mais de 13.000 mentes brilhantes, oferece experiência em cinco grupos principais: plataformas e sistemas, mísseis e armas, guerra eletrônica e inteligência, ciberdefesa e apoio a missões. Com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, a EDGE é um catalisador de mudanças - criada para revolucionar a indústria e mudar seus fundamentos.

Para mais informações, visite edgegroup.ae

*Fonte: AETOSWire