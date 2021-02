NuScale ja Kozloduy tuumaelektrijaam allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi väikeste moodulreaktorite arendamise kohta Bulgaarias

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power teatas täna, et on sõlminud vastastikuse mõistmise memorandumi (VMM) Bulgaaria Kozloduy Nuclear Power Plant - New Build Plc’ga (KNPP-NB), et kasutada NuScale’i innovaatilist väikeste moodulreaktorite (SMR) tehnoloogiat Kosloduy elektrijaamas.

KNPP-NB on aktsiaselts, mis loodi uue tuumaelektrivõimekuse arendamiseks juba olemasoleva tuumaelektrijaama juurde. VMM toob välja suure rahvusvahelise huvi NuScale’i tehnoloogia kui esmase vahendi vastu, mis aitaks kaasa ülemaailmsele üleminekule süsinikuvabale energiale.

Kozloduy on koduks Bulgaaria ainsale tegutsevale tuumaelektrijaamale ja vastavalt ministrite nõukogu hiljutisele otsusele laiendada Kozloduy jaama võimekust, uurib KNPP-NB võimalust kasutada seal tipptasemel tuumatehnoloogiat. Selle leppe eesmärk on hinnata NuScale’i SMR tehnoloogia sobivust kasutamiseks Kozloduy jaamas. VMM järgi toetab NuScale KNPP-NB-d uuringute ja analüüside läbiviimisel. See hõlmab projekti ajakava arendamist koos eesmärkidega teostatavusuuringu jaoks, projektipõhist kuluprognoosi, aga ka konstrueerimist, kavandamist ja litsentsimist ning teisi tegevusi, milles leppisid kokku NuScale’i jaama potentsiaalset elluviimist toetavad osapooled.

“NuScale’i turvaline, laiendamiskõlbulik tehnoloogia on täiuslik lahendus Bulgaariale, mis plaanib oma puhta energia portfelli laiendada ja mitmekesistada,” ütles NuScale Power’i esimees ja tegevjuht John Hopkins. “NuScale’il on rõõm teha koostööd nimeka energiapartneriga nagu KNPP-NB meie tehnoloogia võimaliku kasutamise osas ja me ootame pikisilmi, et saaksime demonstreerida arvukaid hüvesid, mida meie SMR-id sellele regioonile tuua saavad.”

“Vajadust turvalise, usaldusväärse ja paindliku energia järele Kozloduys mõistetakse hästi,” ütles KNPP-NB tegevjuht Lyuben Marinov. “NuScale’i SMR on üks parimaid variante Euroopa ja Bulgaaria poliitikaeesmärkide saavutamiseks liberaliseeritud energiaturul, energiavarustuse julgeoleku tagamiseks ja lisandväärtuse toomiseks riigi sisemajanduse kogutoodangule (SKT).”

Augustis 2020 sai NuScale’i SMR-ist esimene ja ainus disain, mis pälvis heakskiidu USA tuumajärelevalve komisjonilt. NuScale jätkab tugeva hoo hoidmist oma SMR-tehnoloogia kommertskasutusse võtmiseks. See tähendab nii tarneahela arendamist, standardiseeritud elektrijaama disaini, tarnetegevuste plaanimist kui ka käivitamise ja käikupaneku plaane. NuScale saab oma esimese mooduli klientidele tarnida 2027. aastal.

Kozloduy Nuclear Power Plant – New Build Plc peakorter asub Kozloduy linnas, Vratza provintsis, Bulgaaria Vabariigis. Rohkem infot meie kohta leiab leheküljelt www.npp-nb.bg.

