Mavenir et Red Hat collaborent pour transformer les infrastructures de réseau mobile

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’unique fournisseur du secteur de logiciels réseaux de bout en bout, et un leader dans l’accélération de la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communications (FSC), a annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique avec Red Hat afin de certifier les applications Mavenir pour réseaux mobiles avec la Red Hat OpenShift Container Platform, dans le but de créer des solutions et des plateformes visant à transformer l’infrastructure mobile vers le nouvel avenir des conteneurs et de la 5G. Tirant parti des fonctions réseau natives du cloud fournies par Mavenir et de la plateforme d’entreprise Kubernetes leader du secteur avec Red Hat OpenShift, l’intention est de développer des architectures de solution communes pour le passage à la 5G des charges de travail 5G Core, vRAN et IMS de Mavenir.

« Nous sommes fiers de collaborer avec une entreprise de premier plan telle que Red Hat pour certifier nos charges de travail et pour continuer à démontrer les capacités du logiciel natif du cloud de Mavenir », a déclaré Pardeep Kohli, PDG de Mavenir. « Nous nous réjouissons à l’idée de travailler ensemble et d’apporter la preuve de notre agilité pour fournir des logiciels de haute qualité à nos clients, renforçant ainsi l’écosystème 5G natif du cloud. »

« Les réseaux modernes qui offrent l’agilité et la flexibilité dont les clients ont besoin sont ancrés dans des technologies open source, y compris celles de Kubernetes et des conteneurs », a confié pour sa part Paul Cormier, PDG de Red Hat. « C’est dans ces domaines que Red Hat est un leader du secteur, et nous sommes heureux de collaborer avec Mavenir afin de certifier sa charge de travail et de fournir des solutions qui facilitent le déploiement sur les réseaux mobiles. Red Hat OpenShift peut aider le secteur des télécommunications à fournir des services 5G, tels que des communications massives de type machine et des communications ultra-fiables à faible latence avec une plus grande agilité et une automatisation accrue, sur des clouds publics, privés ou hybrides. »

Mavenir et Red Hat estiment que l’avenir des communications mobiles repose sur le cloud hybride ouvert, les conteneurs Linux et les microservices natifs du cloud, donnant aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises la possibilité de mettre en œuvre une variété de services 5G, tels que le découpage de réseau et l’edge computing, et ce de manière agile et automatisée.

À propos de Mavenir :

Mavenir est l’unique fournisseur de logiciels réseaux de bout en bout natifs du cloud et d’intégration de solutions/systèmes du secteur, et dont la mission consiste à accélérer la transformation des réseaux logiciels pour les fournisseurs de services de communications (FSC) et les entreprises.

Tirant parti des innovations dans le Mobile Core avec IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], le Packet Core [vEPC, 5G Core, et Radio Access Edge (OpenRAN, Réseaux privés, MEC)] ainsi que les services et applications mobiles tels que Digital Enablement, Security, Edge Analytics et IA, Mavenir accélère l’automatisation et la transformation des réseaux numériques pour plus de 250 clients FSC dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d’entreprise innovants et créateurs de marché qui favorisent l’agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l’évolution NFV vers l’économie à l’échelle du Web, Mavenir propose des solutions permettant aux FSC et aux entreprises de réduire les coûts tout en des revenus et en les protégeant. www.mavenir.com

