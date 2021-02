NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo per aumentare l'investimento nella società canadese multimarchio, integrata verticalmente DECIEM Beauty Group Inc. (“DECIEM”) da circa il 29% a circa il 76% (la “Prima fase”). La chiusura dell'operazione è prevista nel trimestre che si concluderà il 30 giugno 2021. The Estée Lauder Companies Inc. (“ELC”) ha acconsentito ad acquistare le rimanenti quote dopo un periodo di tre anni (la “Seconda fase”).

