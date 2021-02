HanesBrands viene annoverata tra le Società più etiche al mondo per il 2021

HanesBrands has been named one of the 2021 World’s Most Ethical Companies by Ethisphere. HBI is one of only two apparel manufacturers, among 135 companies spanning 22 countries and representing 47 industries, being recognized for leadership in ethical business practices.

WINSTON-SALEM, Carolina del Nord--(BUSINESS WIRE)--HanesBrands (NYSE: HBI), azienda socialmente responsabile impegnata nella commercializzazione su scala globale di indumenti essenziali di uso quotidiano, è stata riconosciuta quale una delle Società più etiche al mondo per il 2021 da Ethisphere, leader globale nella definizione e promozione degli standard per pratiche commerciali etiche.

HanesBrands è uno dei soli due produttori di abbigliamento a essere stati annoverati tra le 135 aziende selezionate ubicate in 22 Paesi e rappresentanti 47 settori diversi. Il processo di valutazione di Ethisphere comprende oltre 200 domande su cultura, pratiche ambientali e sociali, attività in materia di etica e conformità, governance, diversità e iniziative volte a consolidare la catena del valore. Quest’anno Ethisphere ha anche vagliato le misure adottate dai candidati per adeguarsi e rispondere alla pandemia globale e alle questioni relative a sicurezza, equo trattamento e inclusione, e giustizia sociale.

“Ci adoperiamo con profondo impegno al fine di garantire l’osservanza di una condotta responsabile e siamo molto orgogliosi che ciò ci sia stato riconosciuto da Ethisphere”, ha affermato l’amministratore delegato Steve Bratspies. “L’onore conferitoci è riconducibile all’impegno dimostrato da 61.000 dipendenti in tutto il mondo nel condurre le nostre attività in modo corretto. I consumatori possono essere orgogliosi del fatto che, scegliendo i nostri capi di abbigliamento, scelgono un’azienda che attribuisce un’importanza prioritaria alla sostenibilità.”

HBI svolge da sempre un ruolo chiave nella promozione dell’osservanza di pratiche commerciali etiche. La società è stata recentemente inclusa da Barron’s tra le 100 aziende più sostenibili a livello nazionale per il secondo anno, e ha conseguito il rating A, dopo quello di A- ottenuto nei due anni precedenti, in relazione al livello di leadership nella Relazione 2020 sul cambiamento climatico a cura di CDP. HBI è anche l’unica azienda di abbigliamento ad aver ottenuto il premio Energy Star Sustained Excellence Award conferito dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Environmental Protection Agency) degli Stati Uniti.

Nell’ottobre 2020 HBI ha annunciato i propri obiettivi di ampio respiro e di portata globale nel ramo della sostenibilità in vista del 2030, che includono l’impegno di delineare obiettivi ambientali sulla base di fondamenti scientifici, il miglioramento della vita per almeno 10 milioni di persone, e la risoluzione della problematica relativa all’utilizzo della plastica e all’impiego di materie prime sostenibili nella realizzazione di prodotti e imballaggi. Gli obiettivi sono stati delineati attraverso un nuovo sito Web dedicato alla sostenibilità che è stato configurato in modo tale da accrescere la trasparenza e la divulgazione da parte della società di parametri di misurazione chiave, comprese valutazioni comparative nelle aree della diversità e dei diritti umani e valutazioni dei rischi per gli investitori.

“Abbiamo osservato che, nel far fronte alle questioni pressanti che si sono trovate di fronte nel 2020, le aziende, più di qualsiasi altra istituzione, sono riuscite a guadagnarsi la fiducia delle parti interessate attraverso la resilienza e il rigoroso rispetto dei principi di etica e integrità”, ha affermato Timothy Erblich, amministratore delegato di Ethisphere. “Le aziende che sono state riconosciute quali Società più etiche al mondo continuano a dimostrare di attenersi agli standard più rigorosi, esercitando un impatto positivo sulle comunità in cui operano. Porgo le mie congratulazioni a tutti gli attori di HanesBrands per essersi guadagnati il titolo di una tra le Società più etiche al mondo.”

Maggiori informazioni sulle Società più etiche al mondo e sull’impegno di HanesBrands in materia di responsabilità.

Ethisphere Institute

Ethisphere® Institute è il leader globale nella definizione e promozione degli standard per le pratiche commerciali etiche che costituiscono il motore del carattere aziendale, promuovono la fiducia nel mercato e favoriscono il successo commerciale. Ethisphere possiede un’esperienza approfondita nella misurazione e nella definizione di standard etici fondamentali sfruttando insight basati su dati che aiutano le imprese a formare il loro carattere aziendale e misurare e migliorare la loro cultura. Ethisphere rende omaggio al conseguimento di risultati eccellenti attraverso il suo programma di riconoscimento delle Società più etiche al mondo e fornisce una comunità di esperti settoriali tramite la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Ulteriori informazioni su Ethisphere sono disponibili all’indirizzo: https://ethisphere.com.

HanesBrands

HanesBrands, con sede generale a Winston-Salem, Carolina del Nord, è un’azienda socialmente responsabile impegnata nella commercializzazione di biancheria intima basic di uso quotidiano e abbigliamento activewear nelle Americhe, in Europa, in Australia e nella regione Asia Pacifico. L’azienda commercializza i propri prodotti sotto alcune delle marche di abbigliamento più conosciute a livello mondiale, tra cui Hanes, Champion, Bonds, Maidenform, DIM, Bali, Playtex, Bras N Things, Nur Die/Nur Der, Alternative, L’eggs, JMS/Just My Size, Lovable, Wonderbra, Berlei e Gear for Sports. L’azienda commercializza T-shirt, reggiseni, slip, intimo modellante, biancheria intima, calze e calzamaglie e abbigliamento activewear che vengono realizzati all’interno della catena aziendale di approvvigionamento low-cost globale. Azienda Fortune 500 e membro dell’Indice azionario S&P 500 (NYSE: HBI), Hanes impiega circa 61.000 dipendenti in oltre 40 Paesi. Per ulteriori informazioni visitate il sito Web aziendale all’indirizzo www.Hanes.com/corporate e la sala stampa all’indirizzo https://newsroom.hanesbrands.com/. Connettetevi con la società attraverso i social media: Twitter (@hanesbrands), Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc), Instagram (@hanesbrands) e LinkedIn (@Hanesbrandsinc).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.